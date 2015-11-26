Церемония открытия литературного фестиваля будет посвящена новым героям России

Мероприятие состоится 16 мая в Приморском Театре молодежи

Театр Молодежи. Фото: ИА PrimaMedia

Программа и сценарий церемонии открытия фестиваля "Литература Тихоокеанской России"(6+), который пройдет во Владивостоке 16-18 мая, полностью готовы. Торжественное открытие состоится в Приморском Театре молодежи 16 мая и будет посвящено основной теме фестиваля "Новые герои России". Планируется, что в церемонии примут участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев и другие официальные лица.

Церемония открытия

Церемония открытия фестиваля пройдет 16 апреля в Приморском Театре молодежи ( ул. Светланская, 15-а). Планируется, что в ней примут участие около 300 человек, вход свободный. На сцене перед зрителями выступят актеры Театра Молодежи, приглашенные гости фестиваля. Планируется, что с приветственным словом выступит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В период проведения фестиваля в столице Дальнего Востока развернется обширная культурная программа, которая будет включать мероприятия в музеях, театрах, библиотеках, книжных магазинах и учреждениях культуры.

"Над организацией фестиваля работает большая группа, планируем удивлять гостей содержанием программы, которую разделили на несколько условных блоков: основные лектории от гостей фестиваля – ТОП-писателей России, дальневосточный блок, разговор с издателями, международный блок, активности для детей. В рамках фестиваля все три дня будет работать открытая площадка-ярмарка в Адмиральском сквере.

На дискуссиях и круглых столах будут подняты глобальные темы, которые, как мы надеемся, в некоторой степени определят идеологический вектор развития литературного процесса в России. В то же время на площадках, будет очень много разнообразных активностей, рассчитанных на разные целевые группы. Таким образом, мы планируем привлечь внимание к фестивалю разных социальных групп населения Приморского края. Если говорить о первом направлении – определении вектора дальнейшего развития литературы в России – то на решение этой задачи будет направлена главная дискуссия мероприятия под названием "Новый герой новой России,

— рассказал руководитель оргкомитета фестиваля ЛиТР-2019, председатель приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.



Руководитель оргкомитета фестиваля ЛиТР-2019, председатель приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



Новые герои России

Церемония открытия фестиваля будет посвящена ключевой теме мероприятия – поиску образа героя новой России. Сегодня нередко поднимается вопрос о том, кто он – новый "герой нашего времени"? Обращаясь к истории освоения Дальнего Востока, можно назвать десятки имён предпринимателей, купцов, меценатов – социально ответственных людей, которые внесли неоценимый вклад в освоение и развитие российского Дальнего Востока: Старцев, Шевелёв, Маргаритов, Бринер, Янковский, Кунст, Альберс… Сегодня наступает новый этап освоения Дальнего Востока, и новые герои как никогда нужны региону.

После анонса ключевой темы фестиваля в социальных сетях развернулась настоящая дискуссия, что еще раз подтверждает актуальность заданного направления. В сетевом флешмобе #новыегероиРоссии приняли участие известные российские писатели, дальневосточные авторы, политики, бизнесмены и студенты.

Дальневосточные писатель Василий Авченко подчеркнул, что новые герои существуют, но не все это замечают.

— Читатель зачастую просто не может узнать о том, какие книги выходят, и думает, что современной хорошей литературы у нас нет. А она – есть. Как есть, безусловно, в этой литературе и новые герои нашего времени, о которых мы спорим, — отмечает в своем аккаунте в Facebook Василий Авченко.

Иную точку зрения выразил поэт и журналист из Владивостока Александр Куликов. Автор считает, что только русская классическая литература подскажет, как отыскать настоящего "героя нашего времени".

— Твердо убежден, искать нового героя новой России нужно не в дебрях постмодернизма и не ради получения каких-то материальных благ. Делать это нужно искренне, как это делали в свое время Пушкин, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов. Многие ошибочно понимают под героем того, кто все время совершает какие-то подвиги, борется с чем-то и кем-то, кого-то спасает, кого-то куда-то ведет и является для всех примером. По мне, истинный литературный герой – это персонаж, лучше всего выражающий свое время, — подчеркивает Александр Куликов.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев нашел ключевую тему фестиваля созвучной со смыслами романа Александра Фадеева "Последний из удэге".

— В романе — ведь тоже новые герои, и Фадеев — тоже был новым героем. Но почему от своего вершинного романа (название которого навеяно гимназическим чтением Фенимора Купера) он пришёл к невозможной "Чёрной металлургии" (я имею в виду жизненную судьбу, а не только литературную)? Почему так произошло с героями? — задает вопрос Герман Зверев.

По мнению доктора философских наук, заведующего кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета Леонида Бляхера, Герои нашего времени — люди, которые сами принимают решения и готовы нести тяготы ответственности за него. Профессия, пол, возраст, убеждения и прочие параметры здесь не так важны.

Горячая дискуссия развернулась в личном аккаунте директора фестиваля Вячеслава Коновалова.

Горячая дискуссия развернулась в личном аккаунте директора фестиваля Вячеслава Коновалова.. Фото: Скриншот с аккаунта в Facebook Горячая дискуссия развернулась в личном аккаунте директора фестиваля Вячеслава Коновалова.. Фото: Скриншот с аккаунта в Facebook Горячая дискуссия развернулась в личном аккаунте директора фестиваля Вячеслава Коновалова.. Фото: Скриншот с аккаунта в Facebook Горячая дискуссия развернулась в личном аккаунте директора фестиваля Вячеслава Коновалова.. Фото: Скриншот с аккаунта в Facebook 1 / 4

Ответ на главный вопрос "Кто же он, герой новой России?" будем искать в ходе фестиваля вместе с писателями, литературными деятелями, критиками, и, конечно, читателями.

ЛиТР



Фестиваль "Литература Тихоокеанской России"(6+) пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году участников мероприятия ждет более 60 разнообразных активностей. В программе фестиваля: творческие встречи с ТОП-писателями страны, автограф-сессии, лекции, театральные перфомансы, квесты, музыкальные концерты и литературно-кулинарные вечера. Большое внимание организаторы планируют уделить дальневосточной литературе: этому направлению будет посвящен отдельный блок фестиваля, а его участниками станут писатели, поэты и издатели со всего дальневосточного региона.

Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.