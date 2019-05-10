"Аэрофлот" массово отменяет рейсы Superjet 100

Число отмененных рейсов с каждым днем растет
Общество 10 мая, 22:50
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

"Аэрофлот" массово отменяет рейсы с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом свидетельствуют данные табло на сайте базового аэропорта авиакомпании — Шереметьево. Число отмененных рейсов растет с каждым днем.

8 мая было отменено 5 парных рейсов на SSJ 100, 9 мая — суперджет снят с 12 рейсов, а в пятницу, 10 мая было отменено уже 14 рейсов на SSJ 100 с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс, уточняет "Интерфакс".

Перевозчик пока не комментирует информацию.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск. Лайнер загорелся после сразу приземления, жертвами катастрофы стали 41 человек из 78 человек на борту.

По данным компании "Гражданские самолеты Сухого", которая производит SSJ 100, всего в эксплуатации находится чуть менее 140 самолетов такого типа. "Аэрофлот" — крупнейший эксплуатант суперджетов, до катастрофы в его парке числилось 50 таких машин.

Анна Кольцова

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