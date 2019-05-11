Допрыгались: три мелких нарушения ПДД, за которые можно остаться без прав

На общественный транспорт Фемида "пересаживает" не только лихачей и любителей приложиться к бутылке

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Лишение водительских прав — суровое наказание автомобилистов. Лишиться "пластика" можно не только за серьезное нарушение, но и за мелкие, казалось бы, совсем незначительные "промахи".

Остаться без водительского удостоверения можно всего лишь за то, что по ошибке или незнанию передние регистрационные знаки автомобилист прикрепит на светоотражающие болты красного цвета, пишет "Автовзгляд". В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, за "управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации" можно лишиться прав на срок от шести месяцев до одного года. Попутно у владельца авто конфискуют приборы и приспособления, из-за которых он так нелепо и обидно "попался". Водителям стоит на досуге заглянуть в КоАП и найти ч.3 ст. 12.5.

Остаться без прав можно после мелкого ДТП, в которых водители договорились разъехаться "полюбовно". Автомобилист, уверенный, что дело решилось миром, уедет домой, а второй участник аварии в это время вызовет наряд ГИБДД, которому нажалуется на "сбежавшего" с места ДТП. Кроме того, предупреждают автоэксперты, дорожные аварии — это не только "машина в машину". Повреждение дорожного имущества также является автоаварией, скрывшегося с места происшествия могут лишить прав на срок от 12 до 18 месяцев (ч.2 ст.12.27 КоАП).

Остаться без "корочек" можно и возле железнодорожного переезда. Многие водители как огня боятся этих переездов и дисциплинированно тормозят перед ними, крутя головой по сторонам. Однако, вместе с тем, немало водителей забывает, что на переездах, и, что немаловажно, — в 100 метрах перед ним запрещен обгон. За это можно поплатиться пятью тысячами рублей или правами на срок от 4 до 6 месяцев (ч.4 ст.12.15 КоАП). Лишиться прав на срок до полугода можно также за остановку на путях, выезд на запрещающий сигнал светофора или — "авось успею" — проезд при закрывающемся шлагбауме.

Ольга Толмачева