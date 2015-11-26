Все на футбол: "Луч" принимает "Спартак-2"

Для тигров поражение может стать роковым

Очередную игру ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019 проведут в субботу, 11 мая,. Фото: ИА PrimaMedia

Очередную игру ОЛИМП-Первенства ФНЛ сезона-2018/2019 проведут в субботу, 11 мая, футболисты владивостокского "Луча", сообщили ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу клуба. В матче 36-го тура тигры будут принимать вторую команду столичного "Спартака", которая традиционно показывает во Владивостоке очень качественный футбол и еще ни разу не покидала столицу Приморья побежденной. Начало встречи в 17 часов.(6+)

За 3 тура до финиша чемпионата "Луч" имеет в своем активе 41 очко и занимает 14 место в турнирной таблице. На счету московского клуба 45 очков, и он находится на 12 строчке. Стоит отметить, что в предыдущем туре "Луч" и "Спартак-2" выступили неудачно, проиграв соответственно "Шиннику" (0:2) и "Чертаново" (0:1), поэтому в субботу сделают всё возможное, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Но если у спартаковцев право на осечку еще есть (от зоны вылета их отделяют 6 очков), то для "тигров" поражение может стать роковым.

Футбольное противостояние Владивостока со второй командой московского "Спартака" началось 4 года назад. С тех пор "Луч" и "Спартак-2" сыграли 7 официальных матчей. Все три встречи во Владивостоке закончились миром, а в Москве дважды побеждали хозяева (2:1 и 3:0), один раз гости (3:1) и одна встреча (в первом круге этого сезона) завершилась вничью со счетом 2:2).