Гаврил Данилов во Владивостоке установил новый мировой рекорд

Спортсмен и тренер Федерации трикинга Владивостока Гаврил Данилов первым в мире выполнил сальто с пятью поперечными оборотами, сообщает ИА PrimaMedia. 9 мая рекорд официально зарегистрировало Международное агентство InterRecord.
Сальто с пятью поперечными оборотами 20-ти летний Гаврил Данилов выполнил 3 февраля 2019 года. Сам спортсмен родом из Якутии. В Приморье приехал в 2017 году. Гаврил занимается трикингом с 12 лет, сейчас тренирует спортсменов. Как рассказал президент Федерации Максим Русанов, сертификат рекордсмену вручат 18 мая на дальневосточном фестивале трикинга.
— У Гаврила хорошая предрасположенность к этому виду спорта. Рекорд зафиксирован в Российской и Международных книгах, будем стремиться к Гиннеса. Планируем выйти на соревнования, но все зависит от бюджета. Будем искать спонсоров, чтобы отправить Гаврила в Японию, там сильные соперники. Но пока реальные возможности есть поехать в Корею. Надеюсь, получится прославить Приморье и Владивосток, Гаврил сильный спортсмен, — рассказал Максим Русанов.
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Международное агентство InterRecord зафиксировало мировой рекорд по наибольшему количеству поперечных оборотов в одном сальто. Он был установлен во Владивостоке. ? Спортсмен и тренер Федерации трикинга Владивостока Гаврил Данилов первым в мире выполнил сальто с пятью поперечными оборотами. Это произошло 3 февраля 2019 года. 9 мая рекорд официально зарегистрировали. ? •? Трикинг — спортивное движение, представляющее собой сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других спортивных дисциплин для создания зрелищной смеси из вращений в разных плоскостях. ? Источник: prim.news ? #Newsvl #владивосток #приморскийкрай #приморье #vladivostok #уссурийск #находка #newsvlru