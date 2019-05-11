Гаврил Данилов во Владивостоке установил новый мировой рекорд

Трикер выполнил пять поперечных оборотов, даже олимпийские чемпионы так не делают (ВИДЕО)

Гаврил Данилов. Фото: предоставлено федерацией трекинга

Спортсмен и тренер Федерации трикинга Владивостока Гаврил Данилов первым в мире выполнил сальто с пятью поперечными оборотами, сообщает ИА PrimaMedia. 9 мая рекорд официально зарегистрировало Международное агентство InterRecord.

Сальто с пятью поперечными оборотами 20-ти летний Гаврил Данилов выполнил 3 февраля 2019 года. Сам спортсмен родом из Якутии. В Приморье приехал в 2017 году. Гаврил занимается трикингом с 12 лет, сейчас тренирует спортсменов. Как рассказал президент Федерации Максим Русанов, сертификат рекордсмену вручат 18 мая на дальневосточном фестивале трикинга.

— У Гаврила хорошая предрасположенность к этому виду спорта. Рекорд зафиксирован в Российской и Международных книгах, будем стремиться к Гиннеса. Планируем выйти на соревнования, но все зависит от бюджета. Будем искать спонсоров, чтобы отправить Гаврила в Японию, там сильные соперники. Но пока реальные возможности есть поехать в Корею. Надеюсь, получится прославить Приморье и Владивосток, Гаврил сильный спортсмен, — рассказал Максим Русанов.