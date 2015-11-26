В Приморье воздух прогреется до +25 °С

В Хасанском районе чрезвычайный класс пожарной опасности. Фото: ИА PrimaMedia

Синоптики Примгидромета предупреждают о пожарной опасности, сообщает ИА PrimaMedia. Наивысший класс опасности — в Хасанском районе. Поэтому в выходные дни жителям Приморья рекомендовано соблюдать осторожность находясь на природе и не разводить костров.

В Хасанском районе сохранится чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности леса по метеорологическим условиям до 13 мая. В западных, южных, восточных, местами в центральных районах сохранится высокий, 4-й класс пожарной опасности леса.

Напомним, пожароопасный сезон в Приморье из-за аномально теплой и сухой зимы начался еще в январе. В крае действует особый противопожарный режим, приморцы должны соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещено разводить костры в лесах и выжигать сухую траву.