Очень трогательно: Олег Кожемяко с супругой посетили детский онкогематологический центр

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с женой Ириной Герасименко и госпожой Кейко, супругой генконсула Японии, по приглашению благотворительного фонда "Сохрани жизнь" посетили Детский краевой онкогематологический центр в пятницу, 10 мая. Во время визита они пообщались с медперсоналом, родителями детей, подарили игрушки юным пациентам медучреждения и рисовали с детьми, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Олег Кожемяко поблагодарил врачей за работу, сохранение самого ценного – жизни детей.
"Будем со своей стороны вам помогать, в том числе через благотворительные фонды. Сейчас появятся многофункциональные кровати", – подчеркнул Губернатор.
Также Олег Кожемяко отметил, что на летний период нужно для детей предусмотреть лагеря отдыха.
"Чтобы повысить иммунную систему ребенка, необходима реабилитация на свежем воздухе", – подчеркнул глава региона.
Вместе с детьми Олег Кожемяко нарисовал главные символы Приморского края – амурского тигра и Золотой мост.
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С Ириной и госпожой Кейко, супругой генконсула Японии, по приглашению благотворительного фонда «Сохрани жизнь» посетили Детский онкогематологический центр. Пообщались с родителями, которые вместе с врачами каждый день борются за здоровье своих детей, веря в победу над болезнью, и во многих случаях побеждают! Огромная благодарность врачам, спасибо фонду «Сохрани жизнь» и его директору Светлане Горковенко, а также всем, кто помогает этому центру. #сохранижизнь #онкогематологическийцентр #владивосток #дальнийвосток
Завершилась встреча чаепитием с родителями и подарками от благотворительного фонда "Сохрани жизнь", который активно помогает в решении социальных проблем детям и семьям больных детей.
По словам заведующей центра Людмилы Минкиной, на данный момент в учреждение есть все необходимое медицинское оборудование.
"Центр оснащен переносными УЗИ и рентген-аппаратами, “счетчиками капель”, полностью укомплектована реанимация. Обеспеченность отделения врачебными кадрами составляет почти 90%", – сказала она.
Отметим, сегодня Детский краевой онкогематологический центр применят современные протоколы лечения. Это позволило в течение последних трех лет иметь стабильно низкие цифры детской смертности и выход в длительные ремиссии в 70-75% случаев.