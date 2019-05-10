Очень трогательно: Олег Кожемяко с супругой посетили детский онкогематологический центр

Вместе с детьми они нарисовали главные символы Приморского края – амурского тигра и Золотой мост (ВИДЕО)

Олег Кожемяко с супругой посетили детский онкогематологический центр. Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с женой Ириной Герасименко и госпожой Кейко, супругой генконсула Японии, по приглашению благотворительного фонда "Сохрани жизнь" посетили Детский краевой онкогематологический центр в пятницу, 10 мая. Во время визита они пообщались с медперсоналом, родителями детей, подарили игрушки юным пациентам медучреждения и рисовали с детьми, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Олег Кожемяко поблагодарил врачей за работу, сохранение самого ценного – жизни детей.

"Будем со своей стороны вам помогать, в том числе через благотворительные фонды. Сейчас появятся многофункциональные кровати", – подчеркнул Губернатор.

Также Олег Кожемяко отметил, что на летний период нужно для детей предусмотреть лагеря отдыха.

"Чтобы повысить иммунную систему ребенка, необходима реабилитация на свежем воздухе", – подчеркнул глава региона.

Вместе с детьми Олег Кожемяко нарисовал главные символы Приморского края – амурского тигра и Золотой мост.

Завершилась встреча чаепитием с родителями и подарками от благотворительного фонда "Сохрани жизнь", который активно помогает в решении социальных проблем детям и семьям больных детей.

По словам заведующей центра Людмилы Минкиной, на данный момент в учреждение есть все необходимое медицинское оборудование.

"Центр оснащен переносными УЗИ и рентген-аппаратами, “счетчиками капель”, полностью укомплектована реанимация. Обеспеченность отделения врачебными кадрами составляет почти 90%", – сказала она.

Отметим, сегодня Детский краевой онкогематологический центр применят современные протоколы лечения. Это позволило в течение последних трех лет иметь стабильно низкие цифры детской смертности и выход в длительные ремиссии в 70-75% случаев.