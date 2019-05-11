Как мошенники научились продавать автомобили, находящиеся в залоге

Подборка советов для россиян, ищущих "чистый" автомобиль
Общество 16:50
Ключи от автомобиля. Фото: Валентина Шамеева , ИА EAOmedia

Мошенники освоили ряд приемов, на которые может попасться любой автолюбитель, желающий купить машину. К примеру, злоумышленники продают авто, находящиеся в залоге. Несколько советов о том, как уберечься от подобной покупки, в нашем материале.

Определимся сперва, какие автомобили можно назвать залоговыми. Во-первых, если владелец оформил потребительский кредит в банке или микрофинансовой организации под залог транспортного средства. Во-вторых, если машину приобрели на условиях автокредита. В-третьих, если автомобиль купили в лизинг.

Как пояснил изданию "Автовзгляд" автоюрист и руководитель "Уральского центра правовой помощи автомобилистам" Руслан Муниров, существует несколько схем, по которым мошенники пытаются продать залоговый транспорт.

Автомобиль

Автомобиль. Фото: ИА PrimaMedia

К примеру, продают автомобили тем, кто просто не знает о необходимости проверить его на предмет залога. Таких очень много. Только в зале суда выясняется, что покупатель просто не знал о том, что перед сделкой необходимо проверить реестр уведомлений о залоге.

Еще одна распространенная схема — продажа залоговых авто через крупные автосалоны. Могут продавать через официальных дилеров, где последние выступают лишь посредниками. Бывали случаи, когда покупателя намеренно вводили в заблуждение сотрудники автосалона. Позже выяснялось: автосалон формально вообще никакого отношения к автомобилю не имеет.

Как утверждает эксперт, в судебной практике встречались случаи, когда новые автомобили, приобретенные у официального дилера, оказывались в залоге.

"Что можно сказать в этом случае, семь раз проверьте, прежде чем решитесь поставить подпись под документами о покупке автомобиля". — отмечает автоюрист.

Необходимо всегда проверять автомобиль на наличие обременения в виде залога независимо от того, новый или б/у автомобиль и у кого приобретается автомобиль (даже если у официального дилера).

В договор купли-продажи можно внести графу " продавец заверяет покупателя об отсутствии залога на автомобиль ".

Сверяйте данные собственника, указанные в документах на т/с с паспортом человека, совершающего с вами сделку. Если это иное лицо, у него должны быть документы, подтверждающие его полномочия.

Вероника Преображенская

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