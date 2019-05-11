Привычки, "убивающие" почки, назвали медики

В группе риска оказались не только курильщики и любители алкоголя

Таблетки. Фото: Наталья Баграновская, ИА EAOmedia

Список вредных привычек, с помощью которых можно "отравить" жизнь почкам в организме человека, оказался внушительным. Медики отметили, что в группе риска не только любители табака и алкоголя, но и люди, ведущие малоподвижный образ жизни.

На первое место медики поставили привычки, наносящие тяжелый вред почкам. Среди них курение и употребление алкоголя, повышающие содержание токсинов в организме. Почкам приходится усиленно трудиться для вывода вредных веществ.

Вторым пагубным фактором специалисты назвали недостаток сна. Организм не успевает обновиться и восстановиться полностью, что сказывается и на почках.

Любителям кофе, стоит знать, что его избыток приводит к дополнительной нагрузке на орган, пишет "Комсомольская правда".

В группе риска и люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Ввиду такого образа жизни может возникнуть застой крови. Восстановить нормальную циркуляцию можно за счет небольшой разминки.

Отрицательно сказывается на почках дефицит витамина В6. Поэтому в рационе должны быть ростки зёрен пшеницы, соевые бобы, бананы, шпинат, авокадо, грецкие орехи, рыба, мясо птицы, а также печень.

Мало воды. Ее не заменят чай или соки, нужно пить негазированную воду, которая необходима для правильной работы почек.

Избыток соли приводит к нарушению водно-солевого баланса. Из-за этого почки могут не справляться со своими функциями.

Слишком много белка, который тоже выводится через парный орган. В результате увеличивается нагрузка на почки, а если они не справляются с выведением белка и продуктов его распада, то в них могут образовываться камни.

Не стоит затягивать с опорожнением мочевого пузыря. Существует риск появления почечной недостаточности.

Жанна Оболенская