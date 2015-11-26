Прогноз погоды на рабочую неделю: синоптики рассказали, где в Приморье будет жарко

На побережье ожидаются туманы

Кот в теньке. Фото: ИА SakhalinMedia

Погоду в Приморье на предстоящей неделе будет определять антициклон, который начал движение с Охотского моря через Татарский пролив в сторону Японского моря. За собой он принесет на побережье региона холод, туманы и морось. В северной части края ожидаются напротив жаркие дни, сообщает портал Маглипогода.

12 мая в Приморском крае ожидается малооблачная и теплая погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. На побережье прохладно и местами туман. Ветер южный слабый, в Приханкайской равнине умеренный до сильного. На побережье ветер юго-восточный и восточный. Температура воздуха ночью +4°С +9°С, на севере-востоке края +3°С -2°С. Днем +15°С +25°С, на побережье +7°С +14°С.

13 мая влияние антициклона усилится. На побережье все также будет холодно, появится еще больше туманов, местами моросящие осадки. Температура воздуха в прибрежных районах почти без изменений +7°С +16°С. В континентальной части края днем еще потеплеет и составит +17°С +27°С.

В ночь с 13 на 14 мая через Приморский край попытается пройти очередной атмосферный фронт. Но антициклон слишком мощный и не пропустит его на восток. Поэтому вечером на западе края начнет увеличиваться облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ночью на западе края и местами по края пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Фронт попытается пройти на восток, но ему не удастся это сделать, поэтому в основном дожди более вероятны на западе края. На большое количество осадков не стоит рассчитывать.

14-15 мая мощное влияние антициклона на погоду Приморского края будет продолжаться, в континентальной части края сохранится жаркая и солнечная погода, а на побережье — прохладно и туманы. Именно такую погоду и стоит ждать в ближайшую неделю.

В Уссурийске на жаркую погоду не стоит рассчитывать, так как по равнине с юга будет выноситься прохладный воздух с моря. А вот чем дальше от моря и севернее, тем будет становиться все жарче и жарче. К 15 мая воздух в континентальных районах местами прогреется до +25°С +30°С.

16 мая очередной фронт снова попытается пройти через край. В этот день в крае местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Влияние мощного антициклона продолжится. Предполагается влияние антициклона до 17 мая включительно. Затем антициклон уйдет дальше на восток в Тихий океан.

Во Владивостоке, по данным сайта Gismeteo, в среду, 15 мая, пасмурно, возможен небольшой дождь. Осадки вероятны также в четверг, 16 мая. Ясная и солнечная погода ожидается в пятницу, 17 мая. В остальные дни предстоящей недели погода будет преимущественно облачной.