В центре Владивостока появится 5-метровая 3D-косатка в защиту узников «китовой тюрьмы»

Аналогичным изображением косатки уличный художник Philippenzo украсил площадь Никитских ворот в Москве
Китовая тюрьма
Общество 12:23
Объемное 3D граффити перед зданием ТАСС. Фото: Сайт Greenpeace

Активисты Greenpeace проведут пикет на Корабельной набережной Владивостока в понедельник, 13 мая. В центре города появится пятиметровая 3D косатка, которая разорвет сеть и вырвется на волю. Об этом ИА PrimaMedia сообщили организаторы акции. Аналогичное граффити ранее появилось возле здания ТАСС в Москве.

"Акция приурочена к запланированному на 13-15 мая заседанию рабочей группы, на котором должны решить судьбу узников “китовой тюрьмы” и утвердить индивидуальные планы реабилитации и подготовки особей к выпуску", — отмечают в Greenpeace.

Акция пройдет с 13 до 15 часов. С осени 2018 года российское отделение Greenpeace добивается освобождения краснокнижных косаток, а также белух, которые содержатся в Центре адаптации морских млекопитающих в бухте Средней в Приморье. Несколько месяцев назад удалось остановить продажу животных в китайские океанариумы.

В организации отмечают, что теперь необходимо добиться, чтобы их выпустили на волю. Greenpeace полностью поддерживает позицию команды Жана-Мишеля Кусто и выводы учёных о том, что всех косаток и белух можно и нужно выпустить в первой половине лета.

В апреле активисты российского отделения Greenpeace провели пикет на площади Никитских ворот в Москве и потребовали освободить незаконно выловленных косаток и белух, которые содержатся в центре передержки в бухте Средняя рядом с Находкой. Объемное 3D-граффити перед зданием ТАСС при поддержке Greenpeace сделал уличный художник Philippenzo за четыре дня.

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