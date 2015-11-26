Силовики и военные сошлись на льду за кубок губернатора Приморья по хоккею

Олег Кожемяко тоже вышел на лед, а победил Тихоокеанский флот
Общество 14:19
Победители кубка губернатора Приморья. Фото: Игорь Новиков. АПК

Команда Тихоокеанского флота стала победителем краевого турнира "Кубок губернатора", посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Впервые на хоккейной арене Приморья развернулось сражение между командами, сформированными по ведомственному принципу. На лед вышли действующие сотрудники и пенсионеры прокуратуры, МВД, ФСБ, погрануправления, ТОФ и других органов. Губернатор края Олег Кожемяко сегодня, 12 мая, вручил победителям награды, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение администрации региона.

В течение двух дней – 11 по 12 мая – команды сражались за первое место. Отмечается, что вместе с игроками на лед вышел и Олег Кожемяко. Глава региона отметил, что в этом году кубок приурочен к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Неспроста сегодня за победу боролись люди с погонами. Надеюсь, что в следующем году к нам присоединится и Пятая Армия", – сказал он.

Первое место заняли военнослужащие Тихоокеанского флота, обыгравшие соперников со счетом 3:1. Второе – команда "Штурмовик" Управления Военно-воздушных сил, третье место в "Кубке губернатора" заняла команда УФСБ.

Цель проведения турнира – развитие любительского хоккея в Приморском крае с привлечением хоккейных команд. Игры проводились в двух группах "А" и "Б". Главный судья – Игорь Сорокин.

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