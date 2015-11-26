Бедный Дальний Восток: в семи регионах ДФО нищих больше, чем в среднем по России

Больше всего живущих за чертой бедности – в ЕАО и Забайкалье

Инсталляция "Денег нет". Фото: ИА PrimaMedia

Росстат опубликовал данные за 2018 год о численности населения в регионах с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. В семи из десяти регионов Дальневосточного федерального округа уровень бедности превышает общероссийские показатели, сообщает ИА PrimaMedia.

По данным Росстата, в Приморском крае в прошлом году среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума имели 13,9% жителей. По сравнению с 2017 годом количество живущих за чертой бедности сократилось незначительно – на 0,6%. Но при этом показатель по-прежнему превышает общероссийский. В среднем по всей России, согласно данным Росстата, за чертой бедности проживает 12,9% населения.

Помимо Приморья среди регионов Дальнего Востока доля бедных больше, чем по России в целом, еще в шести субъектах: в Еврейской автономной области этот показатель составляет 24,6%, Забайкальском крае – 21%, Республике Саха (Якутия) – 19%, Республике Бурятия – 17,9%, Камчатском крае – 16,5% и в Амурской области – 15,1%.

Меньше всего бедных проживает в Чукотском автономном округе (9,5%), Сахалинской (9,6%), Магаданской (11,3%) областях, Хабаровском крае (12%).

Напомним, в прошлом году Минтруд анонсировал пилотный проект по борьбе с бедностью. В него вошло восемь регионов, среди которых Приморье. Отмечалось, что пилотные проекты по персонифицированному выявлению российских семей, проживающих за чертой бедности, чтобы разработать для них "траекторию выхода из малообеспеченности", стартуют в 2019 году.

Основная цель заключается в том, чтобы проанализировать причины бедности и, на примере участвующих субъектов РФ, разработать универсальные механизмы, которые помогут увеличить доходы граждан и, соответственно, снизят бедность, как минимум, в два раза.

Отмечается, что уже подготовлен первый драфт мероприятий. Предполагается, что ведомство будет выявлять малообеспеченные семьи, чтобы потом оказывать им адресную помощь "на основе социального контракта", который, скорее всего, будет финансироваться из федерального бюджета.





