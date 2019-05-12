Такую еду бессмысленно использовать в качестве перекуса

В магазине. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Американские диетологи назвали продукты, которыми не наедаешься. Такую еду бессмысленно использовать в качестве перекуса, утверждают эксперты.

После употребления этих продуктов чувство голода появится очень скоро. В частности, диетолог Джанел Фанк не советует употреблять свежевыжатые соки.

В таких соках очень мало клетчатки, но много сахара, увеличивающего концентрацию глюкозы в крови человека. После употребления свежевыжатых соков люди чувствуют не подъем сил, а усталость и обострение голода. Добавим, что и стоят свежевыжатые соки гораздо дороже обычных.

В свою очередь Лиза Хаим не советует употреблять в качестве перекуса обезжиренные йогурт или творог. Они содержат добавки, которые улучшают вкус, а также заменители сахара.

Все эти вещества ухудшают метаболические процессы в организме. Кроме того, такие продукты не требуют пережевывания, а без этого действия организм хуже чувствует насыщение.

И наконец диетолог Кейлин Сен-Джон отметила, что яичные белки не обеспечивают продолжительного насыщения. Эти сведения напечатаны в издании Medikforum.

Герман Штакеншнейдер