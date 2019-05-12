Стало известно, где дешевле всего можно отдохнуть этим летом

Эксперты составили список самых выгодных маршрутов для путешествий
Общество 21:20
Туристка. Фото: Анна Ерпылева, ИА PrimaMedia

Стало известно, где дешевле всего можно отдохнуть этим летом. Эксперты составили список самых выгодных маршрутов для путешествий.

Перечень обнародовал онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix (16+). Аналитики сервиса изучили стоимость авиаперелетов в летние месяцы 2019 года и составили рейтинг самых выгодных направлений.

Специалисты проанализировали стоимость авиабилетов, приобретенных туристами заранее, с января по апрель, на перелеты в летнее время. Оказалось, что самое выгодное зарубежное направление — это столица Армении Ереван.

Самый дешевый билет из российского аэропорта в столицу Армении обошелся россиянам в 6331 рубль. Этот билет приобретен на рейс из Ростова-на-Дону в Ереван. Из Краснодара в Ереван можно было купить билет за 7131 рубль. Минимальная стоимость авиаперелета из Москвы в Ереван составила 10 735 рублей.

Кроме того, дешевизной выделяются перелеты из Москвы в Минск и из Ростова-на-Дону в Бишкек. Их стоимость составила 9117 рублей и 10 340 рублей соответственно.

Никифор Зуев

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