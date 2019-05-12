Диетологи назвали продукт, от которого у мужчин могут увеличиться грудь и живот

Оказывается, для сильного и слабого пола есть свои противопоказания в еде
Общество 12 мая, 23:20
Курицу признали опасной для мужчин. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Диетологи назвали продукт, от которого у мужчин могут увеличиться грудь и живот. Оказывается, для сильного и слабого пола есть свои противопоказания в еде.

Медики назвали самые опасные продукты для мужчин и женщин. В частности, мужчинам не стоит злоупотреблять жареным мясом. Употребление этого "мужского" продукта грозит серьезными болезнями. В зажаренной корке мяса содержится канцерогенов в три раза больше, чем в сигаретах.

Мужчины-мясоеды рискуют преждевременно скончаться от рака поджелудочной железы или желудка. Куриное мясо также признали вредным для сильного пола. В российских реалиях оно часто оказывается нашпигованным гормонами и антибиотиками.

Такие вещества могут вызвать в организме гормональный сбой. В результате у мужчин могут начать расти "женские" части тела: грудь, живот и ягодицы. И уж совсем плохо то, что на 30% увеличивается риск рака простаты из-за частого употребления куриного мяса.

Под запретом для мужчин оказались и бутерброды. Белый хлеб с колбасой — это квинтэссенция быстрых углеводов, снижающих уровень тестостерона — вещества, делающего мужчину мужчиной.

Также представителям сильного пола не стоит злоупотреблять цветной капустой, соей и продуктами из льна. В них много фитоэстрогенов, женских гормонов. Соответственно, также может наступить гормональный дисбаланс.

Что касается слабого пола, то у него свой список "запретных" продуктов. Диетологи не рекомендуют женщинам злоупотреблять солью и приправами.

Дело в том, что слизистая желудка у женщин гораздо слабее мужской. Так что острая еда для женщин — это прямая дорога к гастриту или язве желудка. А глутамат натрия может вызвать в нежном и капризном женском организме невроз и перепады настроения.

В группу нежелательных для женщин продуктов вошли кондитерский жир и гидрогенизированное масло, проще говоря, маргарин. Эти продукты ведут к закупорке сосудов и могут спровоцировать инфаркт.

Для женщин, как и для мужчин, под запретом белый хлеб. Он увеличивает риск возникновения диабета, ожирения и других опасных недугов.

Герман Штакеншнейдер

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