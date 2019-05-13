В России изменились правила получения детских пособий

Теперь заявление на выплату пособий можно подать в любом городе

Дети. Фото: Яна Астафьева, ИА AmurMedia

В России вступили в силу новые правил получение детских пособий. Заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка теперь можно подать в любом городе, а не только там, где родители постоянно зарегистрированы. До этого пособия платились только по месту прописки.

Сейчас для получения социальной поддержки семье не потребуется даже временная регистрация.

Напомним, что пособие выплачивают семьям, в которых ребенок рожден или усыновлен начиная с первого января прошлого года и является гражданином России. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которую устанавливают местные власти, пишет "РГ".

Как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, россияне довольно часто меняют или хотели бы поменять место жительства в поисках лучшей работы и зарплаты. Но их либо удерживают социальные льготы, доступные только по месту постоянной регистрации (те же пособия на первых и вторых детей), либо они все равно мигрируют, лишая свою семью и ребенка социальной поддержки.

Теперь у российских семей появиться больше возможностей по выбору места жительства. Эксперт считает, что вдобавок к новому постановлению, необходимо разработать и внедрить единые стандарты поддержки семей с детьми. Пособия на первых и вторых детей сейчас получают примерно 400 тысяч семей.

Вероника Преображенская