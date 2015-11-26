"Конец теплу?": Новые данные о мощном циклоне в Приморье

Метеорологи поделились свежей информацией о грядущей непогоде

Дождь. Фото: ИА PrimaMedia

В последние несколько дней в социальных сетях обсуждают информацию метеорологов о новом мощном циклоне, который, по их прогнозам, обрушится на Приморский край в конце недели.

Информацию о мощном циклоне, который может обрушиться на Приморье в ближайшую неделю, прокомментировал автор блога "Погода 25 регион".

Ранее сайт прогнозов "Маглипогода" писал, что, 19-20 мая, вероятно, ухудшение погоды.

"Внимание! Есть вероятность выхода мощного циклона на Приморский край в период 19-20 мая! Дело в том, что в этот период времени появятся благоприятные условия для зарождения и усиления циклона в районе Желтого моря", – написал портал.

Автор другого популярного блога о погоде в Приморском крае, передает другой прогноз.

"На 20 мая я лично пока сейчас никаких мощных циклонов не вижу, кто сочиняет эти сказки непонятно, на следующие выходные да есть предпосылки к ухудшению погодных условий, но что-то конкретно говорить пока рано.Даже если как и пугают в интернете на приморье обрушится мощный циклон, то я ничего страшного в этом не вижу, а даже наоборот! Земля во всем крае считай сухая, реки тоже полу пустые, такой циклон наоборот принесет только пользу и никаких негативных последствий", пишет автор блога.