В городе проходят игры и экскурсии, а школьники соревнуются в сборе отходов для переработки

Во Владивостоке стартовал сезон мероприятий по экологическому просвещению. Фото: ИА PrimaMedia

Мероприятия по экологическому просвещению проходят во Владивостоке в рамках муниципальной программы "Организация мероприятий по охране окружающей среды, экологическому просвещению, образованию и информированию населения города Владивостока". В списке мероприятий — экоигры, экскурсии на предприятия, лекции, а также соревнования среди школ по сбору батареек, пластиковых крышек и макулатуры, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщили координаторы городских экологических мероприятий, соревнования среди школ по сбору пригодных для переработки отходов проходят каждую весну и осень. Так, с 14 по 17 мая 10 школ Владивостока сдадут на переработку собранные пластиковые крышки, батарейки и макулатуру в рамках акции "Ненужную бумагу, пластик, батарейки – на нужное дело!".

На этой же неделе, 16 мая, в Покровском парке состоится финал экологических игр "Мир вокруг нас!", в котором примут участие девять команд по 20 человек со всех районов города.

18 мая в кафе на территории кампуса ВГУЭС состоится финал турнира интеллектуальных экологических игр "Что? Где? Когда?". В соревнованиях примут участие девять команд по шесть школьников в каждой.

Также в этот период проходят экскурсии для учащихся старших классов на различные предприятия Владивостока. Детям показывают, как устроена утилизация отходов на разных производства. В рамках экологического года во Владивостоке будут проходить лекции для школьников и студентов, тематические конференции, квесты в детских летних лагерях.

Как сообщили в администрации Владивостока, завершится экологический год традиционно праздником "Экошоу-2019", на котором будут подведены итоги всех проведенных мероприятий, а также объявлены лучшие экологические коллективы 2019 года.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.