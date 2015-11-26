Кладбища Владивостока закрыли для посещений

На территориях до 24 мая будет проводиться обработка от крыс и клещей

Кладбище. Фото: ИА PrimaMedia

Территорию кладбищ "Лесное" и "Морское", а также ландшафтно-парковую зону кампуса ДВФУ закрыли для посещения до 24 мая в связи с обработкой их препаратами против клещей и крыс, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт администрации Владивостока.

"Обработка ландшафтно-парковой зоны кампуса ДВФУ, кладбища "Лесное", кладбища "Морское" будет проходить одновременно с 13.05.2019 по 24.05.2019 включительно", — говорится в сообщении.

Работы выполнит подрядная организация ООО "Маликон". Горожан просят избежать нахождения на территориях в период их обработки.