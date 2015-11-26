Сбербанк отменяет комиссию за обслуживание по кредитным картам Gold и Classic

Акция действует до 31 июля 2019 года

Сбербанк отменяет плату за обслуживание по новым кредитным картам массовой линейки уровня Gold и Classic без ко-брендинговых программ, сообщает пресс-служба Сбербанка.

До 31 июля 2019 года в рамках акции клиенты могут оформить кредитную карту массовой линейки с бесплатным обслуживанием на протяжении всего срока действия, без дополнительных условий. При этом по картам сохраняются остальные преимущества: бесплатная услуга СМС-информирования обо всех операциях, беспроцентный период до 50 дней и начисление бонусов СПАСИБО.

"Близятся лето и сезон отпусков, а значит, наше предложение становится особенно актуальным. Так, в 2018 году с мая по июль было выдано почти на 10% больше кредитных карт, чем за предыдущие три месяца. С кредитной картой Сбербанка клиенты смогут позволить себе больше, а отсутствие комиссии за обслуживание сделает продукт более доступным", — прокомментировал управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" блока "Розничный бизнес" Сбербанка Сергей Широков.

Услуги оказывает Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. ОГРН: 1027700132195. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.