Александра Зайцева: Владивостокцы доверяют «Чемпиону» самое ценное - здоровье

Директор сети спорткомплексов ВГУЭС рассказала, как университетский курс на здоровый образ жизни объединил поколения

Александра Зайцева. Фото: из личного архива Александры Зайцевой

Сеть спорткомплексов ВГУЭС "Чемпион" в начале мая заполучила в копилку своих достижений еще одно ценное признание: в ходе народного голосования на крупном спортивном фестивале Fitlove университетские "Чемпионы" победили в номинации "Самая популярная сеть фитнес-клубов", оставив позади ряд других известных клубов Владивостока. В интервью ИА PrimaMedia директор сети "Чемпион" Александра Зайцева рассказала, как вуз и спорткомплексы стараются завоевать как можно больше сторонников здорового образа жизни, а руководители ВГУЭС подают личный пример в занятиях спортом.

— Расскажите, почему победа в голосовании так важна для "Чемпиона"?

— Во Владивостоке еще ни разу не проводились такие конкурсы с названием лучшей или самой популярной сети, или даже конкурсы тренеров. Мы много лет вынашивали идею о том, чтобы провести региональный конкурс среди инструкторов на звание лучшего тренера, но как-то у нас в регионе это история не прижилась — люди не хотели выходить, выступать, показывать себя. Но вот в мае Fitlove организовал такую премию, где было народное голосование. Сначала голосовали по телефону, в инстаграме, оставляли лайки, выбирали три самых популярных по отзывам или откликам претендента на номинацию, а потом в результате выбирали лучших из трех. У нас было несколько номинаций: лучший фитнес-тренер и самая популярная сеть. И самую популярную сеть мы выиграли! Почему это для нас важно? Нас оценивали не профессионалы, оценивали люди — а работаем мы, все-таки, для людей в большей степени.

— "Чемпионы" сегодня вообще самая крупная спортивная сеть во Владивостоке?

— У нас сегодня три комплекса, при этом у нас самая большая клиентская база — порядка 7000 активных клиентов. Это очень много.

— Это те, кто ходит постоянно?

— Да, это не те, кто просто имеет карты, а те, кто ходят постоянно.

— Расскажите немного про каждый из трех комплексов и их характерные особенности.

— "Чемпион", которые находится на Гоголя, — это у нас флагман. Он самый большой по количеству и по площади, и по количеству клиентов, и по целевой аудитории. Концепция "Чемпиона" — семейный фитнес. Мы произвели ребрендинг буквально 3,5 года назад и жители Владивостока очень активно отозвались.

В сети "Чемпион" пять бассейнов: два на Гоголя, два – на Чапаева, и один – на Тихой, там занимаются плаванием с новорожденными детками по программа "Мама-малыш", вода 30 градусов. Вообще, на сегодняшний день у нас можно заниматься людям любого возраста – это и дети от 2 месяцев, и "пожилая молодежь" – 55 +. Есть программа "Папа и малыш", то есть, папы тоже приходят и занимаются со своими детьми, поскольку это очень важно для психологии семьи. Дети покупают своим родителям карты, и в итоге многие занимаются всей семьей.

— Это льготные программы, если ребенок покупает родителям карту?

— Конечно, у нас есть семейные карты. Также занимается большое количество студентов. Но если раньше "Чемпион" считался в большей степени студенческим клубом, то на сегодняшний день у нас присутствуют все категории клиентов. И у нас очень и очень большое интенсивное вовлечение: мы предлагаем 70 видов групповых программ, очень плотная сетка расписаний. У нас есть персональный тренинг, фитнес-диагностика, то есть, человек может нам доверить свое здоровье. Акцент мы делаем в первую очередь на том, чтобы фитнес был не просто модным развлечением, а перестраивал человека на здоровый образ жизни и улучшал качество его жизни, качество жизни всей его семьи.

— Судя по количеству клиентов, "Чемпиону" действительно доверяют.

— Процент продления карт – лучший показатель. На сегодняшний день люди, которые из года в год покупают у нас карты, — это практически 75% нашей клиентской базы. То есть градус доверия к нам очень высок.

— Чем славятся спорткомплексы "Чемпион"?

— Профессионализмом нашего тренерского состава. Это во главе угла. Мы работаем в университете, и для нас очень важно, чтобы у нас были только высококвалифицированные специалисты. У нас есть своя обучающая база, мы учим инструкторов как для себя, так и для других фитнес-клубов и спортсооружений. Сейчас насчитывается 1000 выпускников нашего обучающего центра. В качестве подготовки сомневаться не приходится, все тренеры имеют специальное образование, и мы на это делаем ставку. И постоянное обучение, постоянное следование тренду – наша траектория.

— К вам приходят студенты, желающие стать тренерами?

— Да, ежегодно приходят выпускники кафедры физкультуры и спорта ДВФУ. А в этом году мы делаем уже свой набор на высшее педагогическое образование по направлению "Физическая культура" в рамках ВГУЭС. Вот буквально только что открыли такую специальность. Выпускники смогут работать как фитнес-тренерами, так и в ДЮСШ преподавать. Плюс мы будем давать дополнительное образование по профилю фитнес-индустрии. Это будет качественный продукт, мы в это верим.

— Давайте упомянем о ближайших планах "Чемпиона".

— У нас каждый год проводится огромное количество спортивно-массовых мероприятий для населения. Например, 1 июня будет проводиться ежегодный семейный фитнес-фестиваль, где могут поучаствовать все жители города Владивостока. Будут проходить параллельно несколько групповых программ длительностью по 30 минут, каждый желающий сможет прийти посмотреть, ознакомиться с услугами нашего клуба в тестовом режиме, попробовать позаниматься. Маленьких деток будут развлекать аниматоры. Для более старших организуем отчетные показательные соревнования — это будет результатом их годовой работы. В тренажерном зале разместятся консультанты. Словом, будет очень интересно — огромное количество призов, разыграем абонементы, карты, комфортные условия для новых членов клуба, так что добро пожаловать.

— Руководители ВГУЭС тоже занимаются в "Чемпионе"?

— Да, конечно, у нас и президент ВГУЭС Геннадий Лазарев, и ректор Татьяна Терентьева очень интенсивно занимаются практически каждый день. Вообще, университет взял курс на внедрение здорового образа жизни около 4 лет назад, именно тогда сеть "Чемпионов" разрослась. И сейчас администрация университета поддерживает и занятия студентов, и спортивно-массовые мероприятия, и создание кортов, площадок для игры в баскетбол, волейбол. Мы держим комфортную цену для жителей города, чтобы охватить спортом максимальное количество людей. Это для нас не бизнес, а нечто более важное – миссия. Мы хотим, чтобы жители города Владивостока были здоровыми, чтобы у них был качественно другой уровень жизни, чтобы они дольше сохраняли здоровье и были активными, наполненными интересом к жизни. Поэтому мы очень развиваемся в этом направлении. Огромное спасибо университету, потому что без поддержки нашего ректора и президента ничего бы этого не было, а руководители — флагманы этого направления. И эта история не про моду, а про многолетний труд.