Более 80 придомовых территорий благоустроят в Артеме

Рабочие отремонтируют дороги, тротуары и лестницы, установят и детские спортплощадки

Двор. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Третий год подряд в Артемовском городском округе реализуется программа по формированию комфортной городской среды. В рамках этой программы в 2019 году в Артеме благоустроят 75 дворовых территорий. Среди них 60 дворов округа, которые победили в губернаторском проекте "1000 дворов", этот проект включен в муниципальную программу по формированию современной городской среды отдельным мероприятием, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

По 52 адресам, входящим в муниципальную программу по формированию комфортной городской среды, в текущем году будут отремонтированы внутридворовые дороги, тротуары и лестницы. В 14 дворах МКД будут установлены спортивные площадки/воркауты, и девять артемовских дворов обзаведутся новыми современными детскими площадками. На эти цели Артемовскому городскому округу распределены субсидии в размере более 33 млн рублей, из них 32,7 млн рублей — средства федерального бюджета, 667 тысяч рублей — средства бюджета Приморского края, также в целях софинансирования и рационального исполнения работ из бюджета Артемовского городского округа выделяется 600 тысяч рублей.

Кроме того, в Артеме также реализуется и другая муниципальная программа по содержанию муниципального жилищного фонда, в рамках которой еще по шести адресам МКД будут установлены детские площадки. Итого до конца года будет благоустроен 81 двор многоквартирных домов округа.

Благоустраивать все дворовые площадки в Артеме будут комплексно, такое решение было принято на прошедшем в администрации округа заседании общественной комиссии под председательством первого заместителя главы АГО Алексея Руденко. В заседании приняли участие, председатель думы АГО Анатолий Бадель, начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации округа Галина Волошина, председатель общественной палаты АГО Татьяна Данилова и другие члены комиссии.

Синхронизация проектов по благоустройству и комплексное выполнение работ в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств – приоритетное условие реализации федеральных, краевых и муниципальных проектов.

В АГО много жилых домов, которые расположены группой и имеют общий двор.

"Если сегодня мы, например, произведем ремонт асфальта во дворе одного дома, а в следующем году приступим к благоустройству территории соседнего дома, мы можем повредить ранее выполненные работы, а это нам совершенно не нужно", — пояснил первый заместитель главы АГО Алексей Руденко. – Поэтому, учитывая рациональность использования средств всех уровней бюджетов, а также сохранения качества на долгие годы, необходимо совместить благоустройство дворовых территорий с реализацией других программ и проектов".

Такое решение позволит, например, одновременно укладывать новый асфальт и устанавливать площадку, для того, чтобы двор жилого дома сразу приобретал надлежащий вид.

К работам специалисты планируют приступить уже в июне. Как рассказали в управлении жизнеобеспечения и благоустройства администрации АГО, по асфальтированию дворов аукционы уже объявлены, по установке спортивных и детских площадок в настоящее время ведется проверка сметной документации.