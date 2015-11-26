DSME может стать техническим партнером в проектах по добыче российского газа

Однако пока технические детали строительства газовозов АРК-7 южнокорейской судостроительной компанией держатся в секрете
PrimaMedia Korea
Бизнес 16:49
Судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Фото: предоставлено компанией

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) готовится к тому, чтобы стать техническим партнером российской стороны в освоении газовых месторождений. По сообщениям информационного портала Tradewinds, руководство компании распорядилось не разглашать технические детали строительства газовозов АРК-7. Предполагается, что данное решение было принято в связи с намерением принять участие в качестве технического партнера в проекте "Арктик СПГ-2", сообщает ИА PrimaMedia Korea.

В настоящее время компания ведет подготовку для возможного участия в разработке газовых месторождений РФ. Стоит отметить, что DSME впервые в мире построила СПГ-танкер ледового класса, способный проходить через лед толщиной 2,1 метра. Кроме того, в 2014 году компания приняла участие в проекте "Ямал СПГ" и построила для него 15 газовозов. На данный момент заказчику – российской компании "Совкомфлот" – переданы 11 судов.

Разработку газовых месторождений на полуострове Ямал осуществляют российская газовая компания "НОВАТЭК" совместно с дальневосточным судостроительным предприятием "Звезда". Сейчас "НОВАТЭК" занимается подготовкой к проекту "Арктик СПГ-2" и примерно в июне примет решение относительно выбора будущего технического партнера.

По словам представителей информационного портала Tradewinds, руководство НОВАТЭК намеревалось привлечь судостроительные компании Hyundai Heavy Industries и DSME в качестве технических партнеров дальневосточного завода "Звезда". Заметим, "Звезда" поддерживает тесные связи с DSME, две компании в свое время намеревались создать совместное предприятие.

газ (бытовой, природный) судостроение

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