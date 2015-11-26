"Максималку за снег?" - Пушкарев раскрыл неизвестные подробности своего дела

Экс-глава попытался оправдаться за свое дело в социальных сетях

Игорь Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-глава Владивостока попытался оправдаться на своей странице в instagram, почему он привлек внимание ФАС, сообщает ИА PrimaMedia. По его словам, чтобы город не замело снегом окончательно, ему пришлось принимать экстренные меры и ни о каком антимонопольном нарушении законодательства речи быть не может. Тогда как ФАС уверен — МУПВ "Дороги Владивостока" и ООО "Востокцемент", а также администрация города нарушили законодательство.

Не так давно на своей странице в instagram УФАС России по Приморскому краю написало, что именно благодаря материалам их дела экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев, а также гендиректор ООО "Востокцемент" и бывший директор муниципального предприятия "Дороги Владивостока" получили максимальные сроки за нарушение конкуренции.

Этот пост не прошел незаметно для Игоря Пушкарева, который решил прокомментировать данную публикацию. По его словам, все началось со снегопада 2009 года, когда подрядчики просто отказались чистить снег и администрации города пришлось в оперативном порядке заводить МАУ (Муниципальное автономное учреждение). Предполагалось, что предприятие само, без конкурса, могло заключать договора на санитарную уборку и очистку городских улиц и дорог.

"И работа стала спориться, а городские дороги убираться от снега и мусора. Но через некоторое время Приморская ФАС увидела в этом нарушение и мы пошли в суды", — заявил экг-глава Владивостока, также отметив, что позже законодательство поменялось и вновь была введена конкурсная процедура.

"А потом изменилось Федеральное законодательство, и мы вернулись к процедуре конкурсов и 94 ФЗ. Вот и вся история. Какая ответственность за это? Административная. Мы, конечно же, выполнили решение суда, но к тому времени мы уже создали довольно мощный МУП, который усилили новой техникой и людьми, и он участвовал в конкурсах на общих для всех условиях и основаниях", — подчеркнул Игорь Пушкарев.

Звучит довольно убедительно, если не обращать внимание на то, что в уголовном деле речь идет о 2011 — 2015 годах, тогда как экс-глава города пишет о снегопаде 2009 года.

Напомним, что Тверской суд Москвы 9 апреля приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Также суд запретил бывшему мэру занимать должности в органах муниципальной и государственной власти на 10 лет.

Игорь Пушкарев был признан виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ).

Другого фигуранта дела экс-директора МУП "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей. Родному брату бывшего мэра — Андрею Пушкареву суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы условно со штрафом в 500 млн рублей и испытательным сроком на пять лет.

Гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ на 614 млн рублей к осужденным суд по приговору удовлетворил частично, взыскав с Игоря Пушкарева порядка 143,6 млн рублей в пользу МУП "Дороги Владивостока".



