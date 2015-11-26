Детский турнир по дзюдо во Владивостоке собрал более 300 спортсменов

Участие в торжественной части приняла сенатор Людмила Талабаева

Юные дзюдоисты. Фото: предоставлено организаторами

Детский дальневосточный турнир по дзюдо, посвященный Великой Победе, прошел во Владивостоке. Турнир собрал более 300 сильнейших дзюдоистов со всего Дальнего Востока. В соревнованиях приняли участие спортсмены в возрастных категориях 2005-2006 и 2007-2009 г.р., сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Примечательной особенностью спортивного мероприятия стало шествие "Бессмертного полка", в котором юные дзюдоисты прошли ровным строем с портретами своих близких — участников ВОВ.

Торжественную часть турнира открыла член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Людмила Талабаева.



Исполнение гимна. Фото: предоставлено организаторами

"Дорогие ребята и родители, вы сегодня прикоснулись к очень важному для нашей страны событию — Дню Великой Победы. У вас в руках портреты родных, которые завоевали для нас свободу и подарили вам возможность состязаться под мирным небом. Вы уже герои, победители, потому что сильные, смелые, любите свою страну и свою историю. Будьте достойными продолжателями тех славных дел, которыми славится поколение победителей. Помните и берегите ветеранов", — отметила в рамках своего вступительного слова сенатор Людмила Талабаева.



Награждение спортсменов. Фото: предоставлено организаторами

Также сенатор вручила благодарственные письма члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание молодежи Приморского края генеральному директору ООО "Приморская награда" Елене Сапинской и представителю общественной ветеранской организации Приморского края Николаю Ивановскому.

В конце турнира спортсмены возложили огромную корзину цветов к памятнику павшим в Великой Отечественной войне и Вечному огню на Корабельной набережной Владивостока.