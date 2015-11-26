Открытие арт-объекта от группировки Hero4Hero состоится в 16 февраля в Театре Молодежи (Светланская 15-а)

Лодка-однодеревка "утонет" на фестивале ЛиТР-2019. Фото: Предоставлено группировкой Hero4Hero

Как художники налаживают связь между территорией и населением можно будет узнать на фестивале "Литература Тихоокеанской России" (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В первый день фестиваля в Приморском краевом театре молодежи, ул. Светланская, 15-а, состоится открытие арт-объекта от группировки Hero4Hero, где будет представлена оморочка – долбленая лодка-однодеревка, сообщает ИА PrimaMedia.

Процессы глобализации, урбанизации и унификации национальных культур, происходящие в XX — XXI веке привели к стремительной этнической деструкции малочисленных коренных народов мира. Удэгейский, орочский, ульчский, негидальский, нивхский, ительменский и другие языки Сибири и Дальнего Востока уже отнесены ЮНЕСКО к категории находящихся под угрозой исчезновения. В большинстве случаев исчезновение языка влечет исчезновение с лица земли и самого народа. Необратимый характер этих процессов приводит к тому, что исчезает целый пласт цивилизации со своей системой взглядов, оценок и образных представлений о мире и месте в нём человека.

Группировка Hero4Hero исследует условия равновесия системы, в которой под действием приложенных к ней сил находится оморочка (долбленая лодка-однодеревка) как метафора образа выживания малочисленных коренных народов Дальнего Востока — нанайцев и удэгейцев, галтованные природные камни как метафора процессов глобализации, урбанизации и унификации национальных культур и река времени по которой эта лодка плывет.

Инсталляция "По реке времени — 2" — продолжение исследования этнокультурного ландшафта территории и размышления о наследии культур, начатое в инсталляции "По реке времени", представленной на персональной выставке Hero4Hero "Страта: заповедник памяти" в ЦСИ "Заря" с 22 декабря по 24 февраля 2019 года. Оморочка предоставлена Национальным парком "Бикин". Этнографическая аудиозапись предоставлена Музеем археологии и этнографии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

Инсталляция представляет собой поставленную на пол наполненную галтованными камнями оморочку. Объект демонстрируется в сопровождении этнографической аудиозаписи удэгейского языка.

В рамках фестиваля на примере художественной практики и кураторской деятельности Hero4Hero сооснователь группировки Роман Иванищев расскажет о том, как интерес к истории, археологии, этнографии и мифологии Дальнего Востока перерос в профессиональную творческую активность с целью поддержания ценностей культурного и духовного наследия территории.

Художник и каллиграф Николай Гольдман проведет перформанс "Знаки удэге", включающий каллиграфическое написание удегейского алфавита. На глазах участников произойдет превращение исчезающего языка в произведение искусства.

Справка: С 2015 года группировка Hero4Hero (Ксения Фролова и Роман Иванищев) работает над графическим романом о Геннадии Невельском, исследует тему Сихотэ-Алинского метеорита, территорию Приморья как живую, наполненную локальными смыслами и в то же время предметную, осязаемую среду человеческой жизни.

Основная задача группировки— актуализация связи населения с культурным ландшафтом места проживания через междисциплинарные проекты, репрезентирующие наследие территории современным языком.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.