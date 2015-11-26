Масштабы строительства инфраструктуры на Дальнем Востоке беспрецедентны – Р. Гольдштейн

В интервью корр. ИА PrimaMedia сенатор Ростислав Гольдштейн оценил перспективы развития строительной отрасли на Дальнем Востоке

Ростислав Гольдштейн, сенатор ЕАО. Фото: Пресс-служба

– В последние годы Дальний Восток стал "большой строительной площадкой", как вы думаете, почему вдруг такое внимание к тому, что происходит в регионе в строительной отрасли?

– То внимание, которое уделяется Дальнему Востоку со стороны федеральных властей, направлено не только на строительную отрасль, а на прорывное социально-экономическое развитие региона в целом. Напомню, что Президент России назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом XXI века. Восточный вектор – наш стратегический долгосрочный курс. Это обусловлено тем, что новый мировой экономический порядок сместился из Европы и США в Азиатско-Тихоокеанский регион. И сегодня Россия становится одним из основных игроков в этом динамично развивающемся регионе, где возводится новая международная архитектура, а Дальний Восток находится в самом центре этой стройки. Поэтому для решения задач государственного масштаба так важно комплексное развитие дальневосточных территорий. И строительство – инфраструктуры, жилья, социальных объектов – важный фактор в этом.

– Поможет ли, по вашему мнению, механизм "единой субсидии" для развития строительной сферы на Дальнем Востоке? Почему так важно развивать социальную инфраструктуру в точках экономического роста?

– Безусловно, финансовая поддержка государства той или иной отрасли крайне ценна. Посмотрите на сельское хозяйство, каких впечатляющих результатов удалось добиться за считанные годы благодаря комплексу мер господдержки. В этой связи, нет сомнений, что дополнительные субсидии станут значительным подспорьем для строительной отрасли Дальнего Востока. При чем, важно, что средства из госказны, в большинстве своем, выделяются на социальные объекты, в первую очередь, для улучшения качества жизни людей в регионе. Объем вложений беспрецедентный: в прошлом году утвердили более 53 млрд рублей на почти две сотни социальных объектов, а в марте этого года по инициативе полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева дополнительно выделили еще 29 млрд рублей на 174 мероприятия. На первый взгляд не очевидна связь между социальными объектами – школами, детсадами, больницами – и инвестициями. Однако здесь важно понимать, что от степени развития социальной инфраструктуры зависит демография, приток или отток населения, уровень образованности, квалификации проживающих здесь людей. А люди – это кадры для вновь создаваемых инвесторами предприятий. В этой связи вложения в человеческий капитал, в социальные объекты напрямую влияют на инвестиционную привлекательность территорий.

– Ряд производств был запущен благодаря целевой государственной поддержке по строительству инфраструктуры. Почему это так важно поддерживать проекты?

– Когда инвестор выбирает площадку для реализации своего проекта, конечно, он в первую очередь смотрит на условия, наличие инфраструктуры, потенциал ее модернизации. Низкое качество инфраструктуры может стать аргументом против размещения проекта на территории. Поэтому целевая государственная поддержка так важна. Инфраструктура может возводиться как за счет государственных средств, так и самим инвестором, которому предоставляется субсидия на компенсацию части затрат на создаваемую инфраструктуру, необходимую для реализуемых проектов. Этот механизм введен не так давно, что дало Дальнему Востоку еще одно значительное конкурентное преимущество.