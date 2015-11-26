Жизнь многих водителей усложнят с 1 июня

Выехать за город на природу станет гораздо проблематичней
Общество 13 мая, 23:45
Новые правила начнут действовать с 1 июня. Фото: pixabay.com

В июне в силу вступит новый административный регламент, который будет касаться доработки конструкций в автомобилях.

Это коснется многих автовладельцев и в первую очередь тех, кто неравнодушен к бездорожью и обожает совершать поездки за город.

Эксперты говорят, что без разрешения нельзя будет установить на автомобиль фаркоп, силовой бампер или экспедиционный багажник на крыше, а также газобаллонное оборудование.

За тюнинг без разрешения водитель может поплатиться штрафом.

На сайте МВД говорится, что с 1 июня текущего года для получения разрешения на проведение тюнинга следует обращаться в специальную испытательную лабораторию. Эксперт выдаст специальный документ для ГИБДД, где затем предоставят официальную бумагу на внесение изменений в конструкцию.

Далее владелец автомобиля должен с этой бумагой поехать в техсервис и по утвержденной схеме мастера проведут модернизацию.

После чего водитель предоставляет машину на осмотр в лабораторию в обязательном порядке. Там специалисты проводят испытания и выписывают протокол. Для финальной проверки водитель должен снова поехать в ГИБДД, где проходит окончательный осмотр. Инспектор проверяет пакет документов и только после этого выдает новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Стоимость госуслуги составляет 800 рублей, пишет carsguru.net.

Карина Красилова

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