Россиян лишат заграничных деликатесов

Названы условия, при которых разрешено будет провезти зарубежные товары в Россию

Россельхознадзор будет иметь право на уничтожение в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольных товаров. Фото: pixabay.com

Россиянам запретят ввозить в страну ряд продуктов из-за границы в связи с риском завоза вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Данные поправки в закон "О ветеринарии" представил Минсельхоз, опубликовав документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обсуждение поправок продлится до 3 июня. Если их окончательно примут, тогда Россельхознадзор будет иметь право на уничтожение в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольных товаров, которые будут обнаружены в ручной клади, багаже, а также почтовых отправлениях, поступающих из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Сообщается также, что россияне смогут ввозить до 5 килограмм готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, но только не из стран ЕАЭС. И при условии, что эпизоотическая обстановка в этих странах будет благоприятной.

Карина Красилова