Россиян лишат заграничных деликатесов

Названы условия, при которых разрешено будет провезти зарубежные товары в Россию
Общество 01:30
Россельхознадзор будет иметь право на уничтожение в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольных товаров. Фото: pixabay.com

Россиянам запретят ввозить в страну ряд продуктов из-за границы в связи с риском завоза вместе с едой возбудителей опасных болезней животных. Данные поправки в закон "О ветеринарии" представил Минсельхоз, опубликовав документ на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Обсуждение поправок продлится до 3 июня. Если их окончательно примут, тогда Россельхознадзор будет иметь право на уничтожение в пунктах пропуска через российскую границу подконтрольных товаров, которые будут обнаружены в ручной клади, багаже, а также почтовых отправлениях, поступающих из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Сообщается также, что россияне смогут ввозить до 5 килограмм готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке, но только не из стран ЕАЭС. И при условии, что эпизоотическая обстановка в этих странах будет благоприятной.

Карина Красилова

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

"Балаболы истерят": глава "Мираторга" высказался о запрете россиянам на ввоз еды в багаже

Льготникам — каша, "платникам" — котлеты: СМИ узнали, как делят детей в школьных столовых

Цена на окрошку обогнала обещанный уровень инфляции — эксперты

таможня продукты питания импорт

Работа таможенных постов в Приморье поменяется из-за праздников

29 апреля, 17:30

Уникальная таможня в «свободном» порту Находка

1 апреля, 09:50

Владивостокская таможня сделала заявление о "прекращении" ввоза японских авто

7 марта, 10:40
Проект «Благое дело» в Приморье расширяет рамки
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia