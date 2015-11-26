Депутаты изменят правила зачисления первоклашек в школу

Приоритет получат некоторые семьи, в которых двое и более детей

Семьи, имеющие двух и более детей школьного возраста, сталкиваются с проблемами устройства детей на обучение в одну школу. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

У детей при приеме в начальные классы будет преимущество, если в школе уже учатся их старшие братья или сестры. Это сообщил глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект об этом внесен на рассмотрение в Госдуму.

На официальном сайте Госдумы говорится, что в России из‐за ограниченного количества мест в школах, устроить ребенка в желаемое учебное заведение часто бывает проблематично.

По словам Крашенникова, семьи, имеющие двух и более детей школьного возраста, нередко сталкиваются с проблемами устройства детей на обучение в одну школу.

Поэтому законопроект даст приоритет во время приема детей в младшие классы, если в этой же школе уже обучаются их братья или сестры.

Карина Красилова