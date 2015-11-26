Депутаты изменят правила зачисления первоклашек в школу

У детей при приеме в начальные классы будет преимущество, если в школе уже учатся их старшие братья или сестры. Это сообщил глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект об этом внесен на рассмотрение в Госдуму.
На официальном сайте Госдумы говорится, что в России из‐за ограниченного количества мест в школах, устроить ребенка в желаемое учебное заведение часто бывает проблематично.
По словам Крашенникова, семьи, имеющие двух и более детей школьного возраста, нередко сталкиваются с проблемами устройства детей на обучение в одну школу.
Поэтому законопроект даст приоритет во время приема детей в младшие классы, если в этой же школе уже обучаются их братья или сестры.
Карина Красилова