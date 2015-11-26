Любимые российскими туристами райские острова в Таиланде закрыли

Ограничение продлится до ноября, пока не пройдет сезон дождей

Есть риск возникновения волн до трех метров, а также сильных ливней. Фото: pixabay.com

Туристов, которые планируют отдых на Симиланских островах на юге Таиланда предупредили о том, что эти райские места посетить не удастся. Острова рядом с Пхукетом закрыты для посещения до ноября, пока не закончится сезон дождей, пишет портал Thaiger.

Эксперты говорят, что до осени есть риск возникновения волн до трех метров, а также сильных ливней. Ради безопасности отдыхающих ограничение будет действовать с 13 мая до 15 ноября.

По словам директора национального парка "Симилан" Пхуттхапхота Купрасита, после открытия заповедника, он будет снова доступен до 15 мая 2020 года.

Симиланские острова пользуются популярностью у туристов из-за красоты. Они находятся в Андаманском море на юге Таиланда в 70 километров от Пхангнга. Большинство посетителей прибывают в заповедник катерами с Пхукета.

Карина Красилова