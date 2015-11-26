Минсельхоз определил, какие продукты будут отнимать на границе

К уничтожению приговорены продукты без ветеринарного сертификата

Минсельхоз подготовил проект поправок в закон "О ветеринарии", которые расширяют полномочия Россельхознадзора по контролю за ввозом продуктов для личного потребления. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, продукты, ввезенные из государств с неблагоприятной ветеринарной ситуацией, могут быть изъяты на границе и уничтожены. По мнению ведомства, это позволит предотвратить распространение заразных болезней животных, пишет "Коммерсантъ".

По мнению экспертов, толчком для рождения поправок стало нашумевшее обращение российских производителей ("Мираторг", "Черкизово", ГК "Дымов" и др.) с предложением запрета на ввоз в багаже зарубежной сельхозпродукции, в частности, хамона и сыров. Минсельхоз подготовил нежесткий вариант запрета — гражданам разрешат ввозить продукты в заводской упаковке из стран с благоприятной ветеринарной обстановкой, ограничив их вес пятью кг.

Под уничтожение могут попасть пищевые продукты в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимые для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления.

Сельхозведомство предложило организовать в автомобильных и смешанных пунктах пропуска на границе дезинфекцию въезжающего транспорта. В случае принятия поправок потребуются дополнительные ассигнования из бюджета.

Международный статус благополучия по заболеваниям животных присваивается Международным эпизоотическим бюро (МЭБ), данные которого публикуются на сайте Россельхознадзора. Согласно им, в апреле в Польше был зафиксирован 621 очаг африканской чумы свиней, в Латвии — 125 очагов. В Испании зарегистрирован один случай коровьего бешенства.

Запрет на импорт животной продукции из стран, попавших в разряд неблагополучных, был введен еще в 2010 году. Между тем, до настоящего времени Россельхознадзор не имеет полномочий для уничтожения изъятой продукции, при попытке ее нелегального ввоза.

Егор Тараруев