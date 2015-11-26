Информационный проект ИА PrimaMedia расскажет, какой вклад каждый житель может внести в дело защиты природы Приморья

Чистое Приморье - общая цель для всех жителей региона. Фото: ИА PrimaMedia

Чистая и безопасная окружающая среда — это основа качества жизни приморцев. Она влияет на здоровье и благополучие жителей региона как напрямую — через воду, воздух и почву, так и косвенно — через продукты питания.

Чтобы вовлечь в дело защиты окружающей среды как можно больше жителей региона, ИА PrimaMedia запускает новый проект "Чистое Приморье". Его целью станет формирование бережного отношения к природе, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края, воспитание ответственного и грамотного отношения каждого человека к своей роли в решении проблем окружающей среды.

В рамках проекта "Чистое Приморье" ИА PrimaMedia расскажет, какие экологические акции и мероприятия проходят в разных районах Приморья, пообщается с экспертами в области охраны природы, познакомит читателей с интересными фактами об окружающей нас среде.

Проект даст возможность жителям Приморья узнать о работе по решению важнейших экологических задач региона и понять, какой личный вклад они смогут внести в это общее дело. Сохраним наш край в чистоте!