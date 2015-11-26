Большой начальник отказывается говорить на камеру

МВД опубликовало видео задержания экс-директора Приморской краевой аптеки. Фото: скрин с видео канала newsbox24.tv

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали в Балашихе бывшего главу КГУП "Приморская краевая аптека" Василия Сысойкина. При досмотре его автомобиля было обнаружено и изъято 997,6 г наркотических веществ. Накануне силовики опубликовали видео задержания 50-летнего уроженца Приморского края.

Первореченский суд Владивостока, как ранее писал сайт kp.ru, в 2018 году признал экс-руководителя КГУП "Приморская краевая аптека" Василия Сысойкина виновным по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения" Уголовного кодекса РФ, за что получил два года общего режима.

Однако, как выяснилось, свой срок он уже отсидел. С учетом срока в СИЗО и под домашним арестом Сысойкину произвели взаимозачет и немедленно освободили. При этом по решению суда с обвиняемого тогда взыскали свыше 140 миллионов рублей ущерба.

Напомним, с мая 2006 по декабрь 2012 года Сысойкин растратил вверенные ему региональные финансы, находящиеся в ведении "Приморской краевой аптеки". Ущерб превысил 144,8 миллиона рублей, что привело в итоге к банкротству предприятия.

Напомним, Сысойкин был судим по статье о растрате в особо крупном размере. Процесс по делу гендиректора "Приморской краевой аптеки" длился более 1,5 лет и был закрытым для СМИ и общественности. По версии следствия, с 2006 по 2012 годы Сысойкин организовал ряд преступных схем по хищению государственных средств, направляемых на счета предприятия из территориальных подразделений ФОМС и администрации Приморья в рамках федеральной программы дополнительного лекарственного обеспечения, на приобретение и реализацию лекарственных препаратов для малоимущих жителей края.

Было установлено, что подозреваемый за счет бюджетных средств организовал свою личную охрану. Также он, по версии следствия, систематически лично изымал из кассы КГУП наличные денежные средства без составления необходимых расходных кассовых документов и распоряжался ими по собственному усмотрению.

Также суд удовлетворил гражданский иск администрации Приморского края о взыскании с Сысойкина свыше 140 млн рублей.



