50 тысяч георгиевских лент и патриотическое фото – АЗС ННК поздравили приморских водителей

Для создания праздничной атмосферы баянист исполнял любимые мелодии времен Великой Отечественной войны

Акция, приуроченная ко Дню Победы. Фото: предоставлено АО "ННК-Приморнефтепродукт"

Группа компаний ННК продолжает традицию по проведению ежегодной всероссийской акции, приуроченной ко Дню Победы. Более 50 тысяч георгиевских лент раздали на АЗС ННК по всему Дальнему Востоку в рамках праздничных мероприятий, цель которых — еще раз напомнить россиянам о Великой Победе и подвиге, совершенном их дедами и прадедами.В Приморье тон задавал Владивосток. Для создания праздничной атмосферы на АЗС ННК, расположенной на улице Луговой, баянист исполнял любимые мелодии времен Великой Отечественной войны, сообщает ИА PrimaMedia.

Все желающие могли сделать памятные фото в специально организованной фотозоне. Мужскую часть посетителей АЗС и детей особенно интересовала представленная военная техника.

Акция ко Дню Победы нашла живой отклик среди автолюбителей. Клиенты ННК с удовольствием фотографировались, размещая фото в социальных сетях и получая в подарок фирменные футболки с ярким логотипом ННК, а также поздравляли друг друга и сотрудников АЗС с великим всенародным праздником.

Розыгрыш основных призов впереди. К 16 мая будет сформирован общий список участников фотоконкурса, а уже 17 мая на сайте программы лояльности "Всегда по пути" будут опубликованы имена победителей. Главный приз – 15 топливных карт номиналом по 3 тысячи рублей. С победителями свяжутся сами организаторы акции по указанным в анкете контактам. Также можно самостоятельно обратиться в Службу клиентской поддержки компании по телефону 8 (800) 200-03-43 при обнаружении себя в списке победителей.

"Мы ценим наших клиентов, многие из них выбирают нас достаточно долгое время, как за качество топлива, так и за предоставляемый уровень сервиса. Каждый праздник мы стараемся создать особую атмосферу на АЗС, чтобы автолюбители уезжали от нас с хорошим настроением. День Победы – особый день: здесь задачей было еще и напомнить о важном для каждого россиянина событии. Судя по реакции наших клиентов 9 мая, это удалось", — прокомментировали в Группе компаний ННК.

Акция, приуроченная ко Дню Победы. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» Акция, приуроченная ко Дню Победы. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» Акция, приуроченная ко Дню Победы. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» Акция, приуроченная ко Дню Победы. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» 1 / 4

Подробнее о розыгрыше призов в рамках акции ко Дню Победы в Правилах "Фотоконкурс Победы".

АО "ННК-Приморнефтепродукт" поздравляет ветеранов и принимает участие общегородских праздниках.

Социально значимые инициативы сотрудников ННК реализуются в компании регулярно. Так, каждый год коллектив "ННК-Приморнефтепродукт" принимает активное участие в общегородских мероприятиях, посвященных Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, отдавая дань памяти немеркнущей славе победителей. Вот и нынешней весной представители "ННК-Приморнефтепродукт" в числе общественных организаций, трудовых коллективов, депутатов и глав администраций почтили память экипажей танковой колонны "Приморский комсомолец" в Парке Победы.

Патриотическая акция. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» Патриотическая акция. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» Возложение цветов. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» Праздничный концерт. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» Концерт. Фото: предоставлено АО «ННК-Приморнефтепродукт» 1 / 5

"Мы высоко ценим активную жизненную позицию коллектива "ННК-Приморнефтепродукт", которая является ярким примером социально ответственного бизнеса и любви к своему городу. Благодарим предприятие за участие, поддержку и помощь в организации памятных мероприятий в честь Дня Победы", — подчеркнули организаторы мероприятия.

Не забывают в АО "ННК-Приморнефтепродукт" и о ветеранах предприятия. В преддверии Дня Победы цветы, подарки и теплые слова благодарности за доблестный труд принимала ветеран войны и труда, почетный работник Владивостокской нефтебазы Мария Васильевна Черняева, которой в этом году исполнилось 90 лет.