Каждый житель Приморья сможет принять участие в деле восстановления уссурийской тайги

Волонтеры приглашаются на традиционный "День кедра" в уссурийский лесопитомник. Фото: ИА PrimaMedia

Традиционный "День кедра" состоится в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии в селе Каменушка под Уссурийском. В мероприятии по восстановлению лесов юга Приморья могут принять участие все желающие, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами ежегодной акции выступает Уссурийская сельскохозяйственная академия, Амурский филиал WWF и АНО "Амурский тигр". В ходе мероприятия волонтеры высадят семена кедра на территории питомника, примут участие в экскурсии, в ходе которой прослушают лекцию о задачах лесовосстановления и ценности приморских кедровых лесов.

Целью акции станет популяризация знаний о лесах Приморья и обучение участников лесокультурному делу. Организаторы отмечают, что в мероприятии смогут принять участие все желающие. Но основной целевой аудиторией акции станут школьники с 1 по 11 класс, для которых "День кедра" может стать стимулом к профориентации на работу в области лесного хозяйства а экологии.

"День кедра" пройдет 15 мая в селе Каменушка под Уссурийском. Сбор волонтеров — в 11.30 на территории лесного питомника ГСХА. После экскурсии и посева семян для участников мероприятия пройдет чаепитие, будут организованы игры и конкурсы. Акция продлится до 15.00.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Чистое Приморье". Цель проекта — формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных и иных природных богатств Приморского края.