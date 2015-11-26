«Примавтодор» снова уличили в «антиконкурентном» сговоре - подробности

ФАС признала факт нарушения краевым предприятием закона о защите конкуренции

"Примавтодор" снова нарушил "Закон о защите конкуренции".. Фото: ИА PrimaMedia

Предприятие, фигурировавшее в "деле Пушкарева" о картельном сговоре, снова уличили в нарушении антимонопольного законодательства. Приморское управление ФАС признало факт нарушения "Закона о защите конкуренции" в действиях АО "Примавтодор", сообщает ИА PrimaMedia (копия документа от 17.04.2019 есть в распоряжении редакции). На этот раз речь идет о создании "особых условий" для ООО "ДТК" при проведении торгов на поставку нефтепродуктов и увеличении суммы заключенного договора в обход закона, из-за чего топливная компания получила больше почти на полмиллиарда рублей.

Антимонопольная комиссия руководствовалась материалами Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Следственные действия были проведены в отношении двух закупок – 2015 и 2017 гг.

Как установил СК РФ, генеральный директор "Примавтодора", вступивший в должность в конце 2014 года, решил сменить поставщика горюче-смазочных материалов на том основании, что топливо, поставлявшееся ООО "УссурНефтеПродукт", было неудовлетворительного качества – во всяком случае, такого мнения придерживался главный инженер предприятия. "Примавтодор" принял решение провести торги и, как следует из данных УФАС, "дал установку подчинённым подготовить конкурсную документацию таким образом, чтобы единственной компанией, которая могла бы выполнить условия заказчика, было ООО "ДТК"". При этом до 2015 года АО "Примавтодор" имело договорные отношения с ООО "ДТК" на поставки небольших партий отдельных наименований нефтепродуктов.

Также в начале 2015 года по указанию руководства дорожной службы были подготовлены изменения в Положение о закупках № 1 в части возможности изменений существенных условий договоров: увеличение цены договора и срока его действия.

Затем был проведён запрос котировок на поставку нефтепродуктов, в котором приняли участие ООО "Дальнефтепродукт" и ООО "ДТК".

Конверты с заявками от конкурсантов закупочная комиссия АО "Примавтодор" вскрывала при крайне интересных обстоятельствах. Члены комиссии закрылись в кабинете, куда не смог попасть представитель ООО "Дальнефтепродукт", который должен был присутствовать во время этой процедуры – тем не менее, он даже не смог выяснить место ее проведения.

"Вышеуказанные действия были предприняты для того, чтобы в случае, если бы цена в заявке ООО "ДТК" оказалась выше цены в заявке ООО "Дальнефтепродукт", имелась бы возможность внести корректировки в заявку ООО "ДТК" в части уменьшения цены, с целью победы ООО "ДТК" в торгах", — говорится в материалах следствия.

Так и случилось. При вскрытии конвертов оказалось, что цена договора, предложенная в заявке ООО "Дальнефтепродукт", ниже, чем в заявке ООО "ДТК", и нужная участникам сговора корректировка была произведена сразу же, в закрытом кабинете.

Соответственно, ООО "ДТК" получило право на заключение договора поставки №468/16 от 20.02.2015 вследствие антиконкурентного соглашения на торгах между ООО "ДТК" и АО "Примавтодор".

А далее участники сговора заключили целый ряд соглашений, нарушив антимонопольное законодательство. Например, одно из них увеличило сумму договора более, чем на 10% — на 125, 178 млн. рублей, другое продлило срок его действия на год. В результате заключения новых соглашений, подписанных уже новым генеральным директором АО "Примавтодор", вступившим в должность в 2016 году), сумма все увеличивалась и в итоге выросла более чем на 60% — на 489,398 млн рублей.

"Дополнительные соглашения по сумме и сроку действия в совокупности были эквивалентны сумме и сроку действия самого договора, к которому они применялись, что является однозначным доказательством нарушения требований антимонопольного законодательства, предъявляемых к закупкам", — говорится в материалах дела.

Подобные факты следователи выявили, проверяя и закупку 2017 года. Стороны меняли условия договора, увеличивая цены и объем поставляемых нефтепродуктов. Но в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными тайфуном "Лайонрок" и потребовавшими значительного увеличения поставок ГСМ, комиссия УФАС не смогла однозначно определить границы нарушения антимонопольного законодательства, а поэтому не расценивает данные соглашения как антиконкурентные.

В отношении АО "Примавтодор" и ООО "ДТК" "было установлено нарушение пункта 1 части 1 статьи 17 "Закона о защите конкуренции", выразившегося в заключении и участии в соглашении, которое привело к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий ООО "ДТК" (при проведении в 2015 году запроса котировок — извещение № 31502019675)", — следует из материалов УФАС.

В заседании антимонопольной комиссии 16 апреля принимал участие и представитель АО "Примавтодор", который предоставил письменные пояснения, где общество излагало свою версию событий, но ФАС посчитала эти аргументы несущественными.

Рассмотрев все имеющиеся документы, комиссия решила признать факт нарушения Закона о защите конкуренции в действиях АО "Примавтодор" и ООО "ДТК". Копии материалов будут переданы уполномоченному должностному лицу Приморского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.