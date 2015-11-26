ШПУ "Восточное" набирает сотрудников на работу в хабаровский поселок Чегдомын

Требуются механик, электрослесари, горные мастера
Общество 12:35
Уголь. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Шахтопроходческое управление "Восточное" — филиал ООО "Приморскуголь" (поселок Липовцы Приморского края) приглашает на постоянную работу вахтовым методом в поселок Чегдомын Хабаровского края:

  • "Заместитель директора по производству — одна вакансия (заработная плата до 140 000 рублей)
  • "Механик" — одна вакансия (заработная плата до 90 000 рублей)
  • "Начальник участка" — одна вакансия (заработная плата до 120 000 рублей)
  • "Помощник начальника участка" — одна вакансия (заработная плата до 80 000 рублей)
  • "Горный мастер" — четыре вакансии (заработная плата до 70 000 рублей)
  • "Электрослесарь подземный" — 10 вакансий (заработная плата до 60 000 рублей)

Предоставляется полный социальный пакет, оплата проезда к месту работы, проживание.

Режим работы: продолжительность вахты – один календарный месяц, начиная с 1 числа.

Контактные телефоны: (423) 221-14-08, (423) 221-14-55, (423) 221-18-95, (423) 221-18-08, (42344) 56-327.

Е-mail: AlientevaGA@suek.ru, MilogorodskaiaLV@suek.ru, KovalAB@suek.ru, PalashVD@suek.ru, SherbakovaOV@suek.ru, KovalenkoEV@suek.ru

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