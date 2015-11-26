Отдельный блок программы фестиваля будет посвящен литературе и путешествиям

Как превратить путевые заметки в книгу, расскажут на ЛиТР-2019. Фото: ИА PrimaMedia

Что общего между литературой и путешествиями жители и гости Приморья смогут узнать на фестивале "Литература Тихоокеанской России" (6+), который пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. Писатель Валерий Айрапетян, книжный обозреватель Михаил Визель и издатель Павел Крусанов поделятся секретом, как превратить путевые записки в книгу и порассуждают о том, как опыт странствий влияет на формирование творческого замысла литератора.

Участники фестиваля смогут посетить лекцию "Пересечения: перекрестки и дороги – тема путешествий". Русским людям всегда было интересно читать о других народах. Читатель интересуется зарубежными классиками и современными писателями, воспитанных в других культурах. Очевидно, что книги, как и путешествия, помогают узнавать и понимать другие культуры, особенности менталитета, уклада жизни, быт других народов. Лекцию прочитает российский писатель Валерий Айрапетян. В 2013 году вышли две книги автора "В свободном падении" и "Врай". В отзывах и рецензиях критики сравнивают его произведения с французским романтизмом, отмечая глубокий психологизм и понимание жизни, откровенность и эстетичность его прозы.

Шеф-редактор портала ГодЛитературы.рф "Российской газеты", переводчик, книжный обозреватель Михаил Визель проведет лекцию "Травелог – заинтересуй читателя".

— Что такое травелог? С каждым годом писатели, издатели, литературные критики и простые читатели всё больше всматриваются в этот жанр литературы. Превращение путевых записок в книгу — это вопрос большой и малой формы; в первую очередь – это вопрос выстраивания сквозного сюжета и его правильной разработки.

Серия картинок с остроумными подписями может выстроиться в превосходный графический роман, и пространный дневник поездки в какой-нибудь экзотический уголок мира может оказаться совершенно неинтересным.

Популярность художественного травелога возрастает. В западных литературах он уже завоевал устойчивое место (точнее, вернул, после пятисотлетнего перерыва, если вспомнить "Миллион" Марко Поло и "Путешествие сэра Джона Мандевиля", не говоря уж о вымышленных путешествиях Гулливера и Данте). Истончение границ между фикшн и нон-фикшн — тренд нашего времени, — рассказал Михаил Визель.

Лекцию "Путешествие и литература: опыт странствий" прочитает главный редактор издательства "Лимбус-Пресс" Павел Крусанов. В 2017 году его книга "Железный пар" вошла в лонг-лист литературной премии Ясная Поляна. На лекции "Путешествие и литература: опыт странствий" писатель порассуждает со зрителем о том, как опыт странствий влияет на формирование творческого замысла литератора; тема раскрытия потенциала героя через погружения в непривычную среду и незнакомую географию — действенный прием или приманка экзотики.

Напомним, что фестиваль "Литература Тихоокеанской России" пройдет 16-18 мая в историческом центре Владивостока. В этом году ЛиТР (6+) соберет главные силы, как художественной литературы, так и литературы нон-фикшн. Жителей и гостей Приморского края ожидают дискуссии, круглые столы, встречи с писателями, драматургами, авторами и издателями разной жанровой и стилевой направленности, а также других видов искусства (театра, изобразительного искусства, сетевой литературы и рэпа). Основные активности мероприятия пройдут на площадках, которые расположены в непосредственной близости к Адмиральскому скверу города Владивостока. Это музеи, театры, библиотеки, книжные магазины, учреждения культуры.

Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва), проводится при поддержке Фонда информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрации Приморского края, Администрации Владивостока, ПАО "Ростелеком". Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Крылья фестиваля — Авиакомпания "Россия".

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.