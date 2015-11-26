«Им никто не указ?»: тревожная ситуация во дворе серьезно возмутила горожан

Жители столицы сетуют на бездействие и безразличие

Автомобиль во дворе. Фото: приложение Яндекс. Район

Жители Владивостока в социальных сетях рассказали о непростой ситуации, которая сложилась во дворе дома по ул. Гамарника, 26а. Горожане пожаловались на проблему, характерную для многих придомовых территорий в приморской столице – парковка автомобилей непосредственно во дворе и на самих зеленых насаждениях.

"Как вы относитесь к езде автомобилей по пешеходным дорожкам? В последнее время вообще стоит остро проблема противоборства защитников зеленых насаждений в придомовой территории и автовладельцев. В нашем районе автовладельцам вообще наплевать на зеленые насаждения. В ГИБДД было озвучено, что они в рамках закона ничего не могут сделать", — написал житель.

В комментариях к посту высказываются и другие жители краевого центра. Горожане недовольны сложившейся ситуацией.

Согласно краевому закону № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае" за парковку на газонах гражданин должен заплатить штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Справка: Если вы стали свидетелем парковки на зелёной зоне, можно зафиксировать факт правонарушения и направить фотоматериалы с указанием даты, времени и места нарушения в ГИБДД или администрацию Владивостока. Направить обращение в городскую администрацию можно через интернет-приёмную, ссылка на которую размещена на официальном сайте, письмом Почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.