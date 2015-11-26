Российским пенсионерам начали давать доплаты

Майская пенсия у части пенсионеров оказалась больше на несколько тысяч рублей

Российские пенсионеры, которым были установлены минимальные пенсии, в мае начали получать доплаты по новым правилам индексации.

Доплаты стали возможны после подписания президентом Владимиром Путиным 1 апреля закона о доиндексации пенсии до уровня прожиточного минимума. При этом в законе был оговорен пересчет доплат после доведения пенсии до уровня МРОТ, что позволило сделать надбавку более ощутимой, уточняют "Известия".

Получающие страховые пенсии по старости получают перерасчет за пять месяцев, начиная с января. В январе пенсии неработающих индексировались на 7,05%, в феврале на 4,3%. В апреле социальные пенсии проиндексировали на 2%. В среднем страховые минимальные пенсии в результате индексации по новым правилам увеличились на 500-800 рублей. Таким образом майская пенсия оказалась больше на 2,5-4 тысячи рублей.

Перерасчет пенсий происходит в беззаявительном порядке, поэтому обращаться в Пенсионный фонд или органы соцзащиты нет необходимости. Прибавку к пенсиям и соцвыплатам получат около семи млн жителей России.

Егор Тараруев