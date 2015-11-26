ФСБ объявила о правовых ограничениях в Приморье

Жителям трех районов Приморья придется временно жить в стесненных условиях

Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

Оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Приморском крае опубликовал обращение к жителям региона, в котором говорится о введении временных правовых ограничений в Черниговском, Уссурийском и Пограничном районах, где с 14 по 17 мая проводятся антитеррористические учения, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отмечается в обращении, учения направлены на совершенствование мер антитеррористической защищенности граждан. Так участники учений, а это МЧС, органы региональной власти и силовые ведомства, будут отрабатывать сценарий пресечения деятельности террористов, задумавших теракты, на военных объектах.

По планам учений возможно применение всех законных полномочий, в том числе и введение правовых ограничений в Приморье. Во имя столь высокой цели жителям вышеуказанных районов придется потерпеть временные неудобства, проявить понимание и оказать содействие правоохранителям.