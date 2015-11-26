Беспрецедентные акции к 10-летнему юбилею объявила компания «Дверь Город» во Владивостоке

Генеральный директор ООО «ДВ Групп» Мартин Ананян рассказал читателям сайта PrimaMedia о праздничных скидках (ИНТЕРАКТИВ)
Общество 16:05
Магазин "Дверь Город" во Владивостоке. Фото: Архив ООО "ДВ Групп"

Майские праздники закончились, но только не во владивостокской сети магазинов "Дверь Город". Весь месяц компания празднует свой 10-летний юбилей и дарит подарки — небывалые скидки на входные и межкомнатные двери. Генеральный директор ООО "ДВ Групп" Мартин Ананян признался корр. ИА AmurMedia, что в этот раз магазин приготовил действительно особенную акцию.
— Мы привыкли делать приятное нашим покупателям – мы устраиваем регулярные распродажи и праздничные акции. Но 10-летие – повод особенный. Поэтому мы решили устроить клиентам настоящий праздник экономии! Вопреки всем законам маркетинга, мы распродаем самые популярнее позиции, на которые традиционно очень высокий спрос. Всех, кто успеет сделать заказ до окончания акции – 31 мая – ждут действительно праздничные скидки, — признался генеральный директор ООО "ДВ Групп" Мартин Ананян.

На коллекцию межкомнатных дверей Экошпон "ВеллДорис" — 40%

Беспрецедентные акции к 10-летнему юбилею объявила компания "Дверь Город" во Владивостоке

Беспрецедентные акции к 10-летнему юбилею объявила компания "Дверь Город" во Владивостоке. Фото: ООО "ДВ Групп"

"Дуплекс". Двери с царговым полотном "Дуплекс" изготовлены по бескромочной технологии укутки. В таких дверях нет стыковых щелей, двери защищены от деформации под воздействием тепла и влажности. Стойкое к царапинам стилизованное под натуральное дерево покрытие из экошпона бережет здоровье владельцев и окружающую среду.

"Техно". Современный дизайн – отличительная черта этих прочных и влагостойких дверей, выполненных из экологически чистого материала.

"Линеа". Декорированные четырехмиллиметровым стеклом отлично подойдут для любого дизайна помещения. Гарантия на такие двери – 3 года, а прослужить обещают владельцам не менее четверти века.

"Смарт". В дверях "Смарт" комбинированы влагостойкие ДСП, МДФ, и ХДФ с использованием ПВХ-кромки. Остекление выполнено из черного или белого лакобеля.

На любую входную дверь — 10%

Беспрецедентные акции к 10-летнему юбилею объявила компания "Дверь Город" во Владивостоке

Беспрецедентные акции к 10-летнему юбилею объявила компания "Дверь Город" во Владивостоке. Фото: ООО "ДВ Групп"

В "Дверь Город" знают, как важно чувствовать безопасность в своем доме. Поэтому компания особое внимание уделяет ассортименту и качеству входных дверей. При формировании товарной линейки учитывались такие параметры как влаго— и ветрозащищенность, прочность полотна, износостойкость и долговечность.

"Меги". Недорогие и качественные отечественные двери "Меги" гарантируют владельцу надежность и взломостойкость. Такие двери не пропустят холод и посторонние запахи в дом. Для дверей предполагается два вида панелей с фрезеровкой.

"Стандарт". Двери серии "Стандарт" представляют собой широкую линейку дизайна – от классических стальных до "зеркальных", с покрытием "антик медь". Палитра цветов и геометрия узора позволят подобрать дверь согласно уникальному стилю владельца. Двери оснащены независимой ночной задвижкой.

"Алмаз". Российские двери-"самородки" "Алмаз", "Яшма", "Малохит" и "Изумруд", составляющие эту коллекцию входных дверей порадуют владельцев повsityyjq звуко— и теплоизоляцией. Двери имеют два контура уплотнения, противосъемные штыри и дизайн на любой вкус. В линейки присутствуют и термодвери, и двери с дивиаторами.

"Цитадель". Линейка представляет собой более 20-ти моделей на любой вкус. Двери имеют максимальный класс взломостойкости, различные размеры, подходящие к любому проему, основной и дополнительный замки и противосъемные штыри.

На двери от завода "Мастер и К" — 25 %

Беспрецедентные акции к 10-летнему юбилею объявила компания "Дверь Город" во Владивостоке

Беспрецедентные акции к 10-летнему юбилею объявила компания "Дверь Город" во Владивостоке. Фото: ООО "ДВ Групп"

Межкомнатные двери "Мастер и К" отличаются простотой форм и высокой функциональностью, легко вписываются в современный интерьер. Элегантность, легкость и возвышенность форм, красота натуральной фактуры и изящность декора — все это двери "Мастер и К".

Подробнее об условиях акции можно узнать по тел.: +7(423)201-27-36, +7(423)201-24-78,

на ООО "ДВ Групп" или в аккаунах компании в социальных сетях.

Информация об организации ООО "ДВ групп": Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Кавказская, 35 (для ООО "ДВ групп") ОГРН 1092724003250

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