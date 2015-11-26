Молодая девушка вышла из подъезда и сразу пропала в Приморье

Это уже не первый случай, когда в городе исчезает молодая женщина
Это интересно 16:30
Пропажа. Фото: pixabay.com

Молодую женщину разыскивают в Находке Приморского края. Пропавшая ушла 9 мая и до настоящего времени ее местонахождения неизвестно. Некоторые пользователи сети отмечают, что это уже далеко не первый случай, когда в Находке пропадают девушки, сообщает ИА PrimaMedia.

В одном из интернет-пабликов в социальной сети instagram появилось объявление о пропаже женщины 1986 года рождения. По информации, она ушла из дома 9 мая. Была в джинсах с дырками на коленях и олимпийке. Сама девушка не высокого роста — 150-153 см, у нее среднее телосложение, черные волосы ниже плеч и карие глаза.

"Велькина Юлия, 1986 г.р. г. Находка. 09.05.2019 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150-153 см., среднего телосложения, волосы чёрные, длиной ниже плеч, глаза карие.

Была одета: джинсы с дырками на коленях и олимпийку.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Юлии просим позвонить по телефонам:

8 (4236) 68 – 77 – 66 – ОМВД России по г. Находка или 102 – полиция

8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com", — говорится в объявлении.

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