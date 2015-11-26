Более 20 программ ждут работников старшего возраста

Учебный центр профсоюзов Приморья обучает предпенсионеров. Фото: пресс-служба ФППК

Приморцы предпенсионного возраста могут повысить квалификацию или полностью переучиться по более чем 50 специальностям. Работодатели — компенсировать затраты на переподготовку работников этой категории, а неработающие предпенсионеры — еще и получить стипендию. Это позволит возрастным работникам приморских предприятий повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и усилить социальную защищенность, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Программа по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию для предпенсионеров, которую предлагает Приморский центр занятости населения в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", направлена на более чем 50 приоритетных для работодателей региона специальностей. Среди них — водитель погрузчика, газосварщик, кондитер, оператор АЗС, парикмахер, пекарь, плотник, флорист, электрик, декларант, экскурсовод, логист, специалист по охране труда, руководитель малого бизнеса и другие.

Подготовка по любой из выбранных специальностей не превышает трех месяцев. Формы обучения — очные и заочные, групповые и индивидуальные, с применением дистанционных и электронных технологий.

Принять участие в программе могут жители края предпенсионного возраста как трудоустроенные, так и ищущие работу. Определить подходящий возраст просто — за пять лет до выхода на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Желающим пройти переобучение или подготовку по новой специальности предоставляется сертификат. Незанятые, т.е. не работающие приморцы могут рассчитывать еще и на стипендию на весь период обучения — в размере минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента.

Выбрать профессию и образовательную организацию можно на сайте https://soctrud.primorsky.ru.

В перечне утвержденных департаментом труда и социального развития Приморья образовательных учреждений — Учебно-методический центр ФППК. Он проводит повышение квалификации в области охраны труда, бухгалтерского учета в госучреждениях, кадровой службы, систем 1С по управлению торговлей, начислению зарплаты и других направлениях.

Профессиональную переподготовку можно пройти, например, в сфере управления персоналом, педагогики дошкольного и дополнительного образования, социальной работы и документооборота. Кроме того, здесь можно выучиться на секретаря руководителя, помощника воспитателя, соцработника и кладовщика.

"Наша задача — быть полезными как для членов профсоюзов Приморья, так и для всего работоспособного населения края. Поэтому мы принимаем участие во всех социально значимых образовательных проектах, которые реализуются в Приморье, и переподготовка предпенсионеров — одно из самых актуальных сегодня направлений помощи людям старшего поколения. С Приморским центром занятости населения мы тесно сотрудничаем уже давно. Ежегодно у нас проходят переподготовку и получают новые профессии сотни безработных жителей края. Наряду с теорией не забываем о практике. Менеджеры по кадрам, например, проходят ее на базе ДВФУ. Приглашаем приморцев предпенсионного возраста в наш центр", — сказала заместитель руководителя УМЦ ФППК Маргарита Воробьева.

Добавим, что работодателям предоставляются субсидии на возмещение затрат на профобучение и переподготовку работающих у них предпенсионеров. Для этого нужно заключить договор с Приморским центром занятости населения и предоставить ряд документов.