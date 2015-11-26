Учебный центр профсоюзов Приморья обучает предпенсионеров

Более 20 программ ждут работников старшего возраста
Общество 18:30
Учебный центр профсоюзов Приморья обучает предпенсионеров. Фото: пресс-служба ФППК

Приморцы предпенсионного возраста могут повысить квалификацию или полностью переучиться по более чем 50 специальностям. Работодатели — компенсировать затраты на переподготовку работников этой категории, а неработающие предпенсионеры — еще и получить стипендию. Это позволит возрастным работникам приморских предприятий повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и усилить социальную защищенность, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

Программа по профессиональному обучению и дополнительному профобразованию для предпенсионеров, которую предлагает Приморский центр занятости населения в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", направлена на более чем 50 приоритетных для работодателей региона специальностей. Среди них — водитель погрузчика, газосварщик, кондитер, оператор АЗС, парикмахер, пекарь, плотник, флорист, электрик, декларант, экскурсовод, логист, специалист по охране труда, руководитель малого бизнеса и другие.

Подготовка по любой из выбранных специальностей не превышает трех месяцев. Формы обучения — очные и заочные, групповые и индивидуальные, с применением дистанционных и электронных технологий.

Принять участие в программе могут жители края предпенсионного возраста как трудоустроенные, так и ищущие работу. Определить подходящий возраст просто — за пять лет до выхода на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

Желающим пройти переобучение или подготовку по новой специальности предоставляется сертификат. Незанятые, т.е. не работающие приморцы могут рассчитывать еще и на стипендию на весь период обучения — в размере минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента.

Выбрать профессию и образовательную организацию можно на сайте https://soctrud.primorsky.ru.

В перечне утвержденных департаментом труда и социального развития Приморья образовательных учреждений — Учебно-методический центр ФППК. Он проводит повышение квалификации в области охраны труда, бухгалтерского учета в госучреждениях, кадровой службы, систем 1С по управлению торговлей, начислению зарплаты и других направлениях.

Профессиональную переподготовку можно пройти, например, в сфере управления персоналом, педагогики дошкольного и дополнительного образования, социальной работы и документооборота. Кроме того, здесь можно выучиться на секретаря руководителя, помощника воспитателя, соцработника и кладовщика.

"Наша задача — быть полезными как для членов профсоюзов Приморья, так и для всего работоспособного населения края. Поэтому мы принимаем участие во всех социально значимых образовательных проектах, которые реализуются в Приморье, и переподготовка предпенсионеров — одно из самых актуальных сегодня направлений помощи людям старшего поколения. С Приморским центром занятости населения мы тесно сотрудничаем уже давно. Ежегодно у нас проходят переподготовку и получают новые профессии сотни безработных жителей края. Наряду с теорией не забываем о практике. Менеджеры по кадрам, например, проходят ее на базе ДВФУ. Приглашаем приморцев предпенсионного возраста в наш центр", — сказала заместитель руководителя УМЦ ФППК Маргарита Воробьева.

Добавим, что работодателям предоставляются субсидии на возмещение затрат на профобучение и переподготовку работающих у них предпенсионеров. Для этого нужно заключить договор с Приморским центром занятости населения и предоставить ряд документов.

Федерация профсоюзов Приморского края, ФППК профсоюзы обучение персонала

Ирина Лизенко: В наших медучреждениях председатель профсоюза – второе лицо после главврача

15:53

Профсоюз за всех и все за профсоюз

2 мая, 11:41
Поэзия на ЛиТР-2019 будет представлена приморскими авторами
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia