Когда летишь в стену, бывает страшно - участники РДС-Восток о первом этапе

Дрифт-сезон в Приморье открыли не без автопотерь (ФОТО)

Вадим Сыромятнов, пилот РДС-Восток. Фото: Максим Самохин

Гонщики Приморья открыли юбилейного дрифт-сезон – в минувшие выходные на "Приморском кольце" состоялся первый этап РДС-Восток. Победителем соревнования стал трёхкратный чемпион серии Максим Седых из Владивостока, второй — Алексей Линьков также представляющий дальневосточную столицу, бронза соревнований у Григория Гусева из Находки. В командном зачёте первое место у "Великолепной четвёрки" (Максим Седых, Екатерина Седых). Всего в соревновании приняло участие 18 спортсменов из Владивостока, Благовещенска, Находки, Артёма и Дальнегорска, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

В этом году гонщиков и болельщиков ждало много изменений. Пожалуй, самыми интересными и значительными стали изменения в системе судейства: судьи теперь оценивают три компонента – угол проезда, следование траектории (судья линии) и стиль. Примечательно, что судейская коллегия состоит из бывших гонщиков Российской дрифт-серии.

Гонщики открыли юбилейный сезон РДС-Восток. Фото: Максим Самохин Техпарк. Фото: Максим Самохин Пилоты РДС-Восток Николай Чудайкин и Алексей Передерей. Фото: Максим Самохин Константин Горчаков и его Nissan Silvia. Фото: Максим Самохин 1 / 4

"Рад и благодарен организаторам, что меня пригласили в судейскую коллегию, — говорит судья угла Сергей Пягай, — первый этап был очень зрелищным, я не помню такого: и аварии были, и заезды хорошие, было круто! У многих пилотов за зиму прогресс налицо, не растеряли опыт. Судя по первому соревнованию, для нас, судей это будет непростой сезон, но зрелищный!"



Судьи этапа (слева направо): Артём Лисица, Макар Черныш, Сергей Пягай. Фото: Максим Самохин

Соревнования открылись тренировками. По традиции во время этих заездов пилоты позволяют себе немного больше, чтобы понять максимум возможностей – своих и техники. Следом начались квалификационные заезды. То ли от сложности задания, то ли от большого зимнего перерыва, но проезды пилотов в квалификации не вдохновили судей на высокие оценки. А вот уже с топ-16 гонщики показали потрясающие по накалу и эффектности проезды.

"После квалификации хотелось бежать, – говорит судья стиля Макар Черныш, — странная ситуация, в квалификации пилоты получили очень низкие оценки, но начиная с топ-16, не знаю, что они съели, но было круто! То, что творилось в топ-4, это вообще космос! Многие заезды было приятно судить – не выбирать по ошибкам, а действительно судить, кто выиграл".

Из 18 пилотов четверо не прошли квалификацию. Среди них два новичка – Максим Соколов и Иван Покотило и опытные пилоты Константин Авшаров и Олег Денисевич. Все четверо заработали по 0 баллов.



Техсход Константина Авшарова во время одиночных заездов. Фото: Максим Самохин

В парных заездах максимальное внимание было приковано к дебютанту соревнований Денису Сорокопуду: всем было интересно, как поедет самый молодой дрифтер России. К удивлению и зрителей, и судей, и пилотов Денис не спасовал и смог навязать борьбу даже опытным соперникам.

"Целых четыре года я этого ждал, по-моему для первого раза нормально, хватит, — говорит пилот РДС-Восток Денис Сорокопуд, — странно, но я сегодня не нервничал совсем, один задор! По ощущениям, как игра какая-то была. Сейчас уже после соревнований пытаюсь понять – как это так, но нервов не было совсем! Наверное, такой успех благодаря большому количеству тренировок и стилю, я его называю "бешеный малыш". Обидно за "клевок" в стену, есть предположение, что заднюю тягу поломало, оторвалось колесо, и я улетел в стену. Когда летишь в стену, бывает страшно, но сегодня и страха не было. Был план ехать максимально близко и максимально круто, а машину починим!"

Парный заезд дебютанта Дениса Сорокопуда. Фото: Максим Самохин Авария Дениса Сорокопуда в заезде с Алексеем Линьковым. Фото: Максим Самохин 1 / 2

Статус самой обидной аварии (а их было много!) получил Николай Чудайкин. Пилот на эффектной красной Toyota Soarer въехал в блоки, изрядно подпортив внешний вид своего красивого авто.



Авария Николая Чудайкина в заезде с Григорием Гусевым. Фото: Максим Самохин

Вообще же в день гонок зрители увидели едва ли не всю палитру дрифта: и эффектные (но обидные) аварии, и перезаезды, и, конечно, мощные парные заезды в сражении за победу.

В результате третье место у Григория Гусева из Находки — отличный результат, особенно если учесть, что Григорий пришёл в дрифт только год назад. Однако сам пилот скромно оценивает свои достижения.

Топ-4. Максим Седых против Григория Гусева. Фото: Максим Самохин Сражение за бронзу — Григорий Гусев vs Алексей Передерей. Фото: Максим Самохин Григорий Гусев. Фото: Максим Самохин 1 / 3

"В прошлом году я только узнал о дрифте, и, если бы мне тогда сказали, что я займу третье место, я бы, конечно, не поверил. Но ехал я сюда не за третьим местом, так что порадовались только мои механики – и я, и мой тренер не очень довольны выступлением. Самый эмоциональный заезд был с Максимом Седых. Я готовился, хотел с ним проехать. Переживал больше за то, что я не на боевой машине, а на тренировочной, так сказал тренер — на хорошей машине много кто может проехать, а ты проедь на тренировочной. Себя мне тяжело оценить, но мне было приятно то, как поддерживали зрители! Пару дней назад ни одна из трёх моих машин не была готова, так что не самое плохое начало", — заключит Григорий Гусев.



Топ-4. Алексей Линьков против Алексея Передерея. Фото: Максим Самохин

Второе место у Алексея Линькова. Привычную красную Toyota Mark II Алексей в этом году сменил на чёрную, однако не изменил своему стилю и классу езды.

"У меня новая машина, строил её сам, — говорит пилот РДС-Восток Алексей Линьков, — к сожалению, мало времени было на тесты, в последнюю ночь много переделывали. Из-за этого пришлось рисковать, где-то бороться с машиной, ну и не без везения, конечно, получилось занять второе место. Такой результат неожиданный для меня. Кстати, думал, что с Денисом Сорокопудом в топ-8 разберусь быстро, но он меня очень удивил! Даже моя команда говорила, что он не очень быстр, мне советовали с ним просто ехать качественно. Но первым номером он уехал от меня в точку, я пытался догонять и делал только хуже. Если бы не его ошибка, может, и не было бы у меня второго места. Этап очень понравился, повезло с погодой, зрителей было много, ну и новая машина мне нравится! Жаль, что у моих бывших партнёров нет возможности меня поддержать, так что сейчас я без спонсорской поддержки. Но, надеюсь, всё сложится, и я поеду на соревнования в Хабаровске".

Топ-8. Максим Седых vs Константин Горчаков. Фото: Максим Самохин Победитель соревнований Максим Седых. Фото: Максим Самохин 1 / 2

Победа первого этапа оказалась в руках у трёхкратного чемпиона серии Максима Седых. По традиции, Максим не встретил по ходу соревнований особых преград и сложностей, а ведь изначально гонщик не собирался участвовать в этом сезоне в гонках РДС-Восток.

"Я действительно не собирался участвовать в этом сезоне, но, если честно, мне приснился сон, что я проехал этап РДС-Восток и выиграл его. Рассказал сон Кате, говорю, может, поехать? Мы и машины не готовили для местных соревнований — готовили для другого мероприятия (RDS GP — прим.ред.). И в итоге решил, а чего бы и не поехать, и в последний момент заявился. Я был готов проиграть в любом заезде, не было цели выиграть сегодня! Дальше покатаемся с ребятами, посмотрим", – подчеркнул Максим Седых.

Подиум. Фото: Максим Самохин Традиционное обливание. Фото: Максим Самохин 1 / 2

Впереди у пилотов два выездных этапа (0+) – 8 июня в Хабаровске и 22 июня в Благовещенске. Ближайшие соревнования серии во Владивостоке пройдут 13 июля.

Полную версию открытия сезона можно посмотреть на официальном канале РДС-Восток на YouTube — https://www.youtube.com/user/rdsvostok.