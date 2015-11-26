Дальнереченск претендует на почетное звание "Города воинской славы"

С таким предложением обратились органы местного самоуправления городского округа
Общество 18:45
Дальнереченск претендует на почетное звание "Города воинской славы". Фото: пресс-служба ЗС ПК

Комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству рассмотрел предложение органов местного самоуправления Дальнереченского городского округа о присвоении городу Дальнереченску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Как отмечено в ходатайстве, Дальнереченск – это старейший город Приморья, основанный по личному распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского в 1859 году в качестве пограничного казачьего поселения для защиты интересов Российской империи на ее дальневосточных рубежах.

"Историки справедливо считают его колыбелью пограничной службы в этом регионе. Расположенный на исключительно важном участке российско-китайской границы Дальнереченск и сегодня играет роль важнейшего звена, связующего Приморье с остальной частью России. Исторически он являлся не просто населенным пунктом, а пограничной цитаделью, уже в последней четверти XIX века включавшей в себя старейшую в крае пограничную заставу, базу Амурско-Уссурийской казачьей пограничной флотилии, специальный контрольно-пропускной пункт, санитарный пост и укрепленный район "Штаб графа Муравьева-Амурского".

Дальнереченск неоднократно находился в зоне боевых действий, проходивших не только в непосредственной близости от него, но и в городской черте. В августе 1945 года он стал последним советским городом, вернувшимся к мирной жизни, так как бои с японскими милитаристами на подступах к нему продолжались вплоть до капитуляции Японии во Второй мировой войне", — сказано в документе.

Как отметил вице-губернатор края Антон Волошко, инициативу жителей Дальнереченска полностью поддерживает глава региона.

Профильный комитет рекомендовал Законодательному собранию принять соответствующее постановление, направить текст ходатайства губернатору Приморского края — главе администрации Приморского края Кожемяко О.Н. для совместного подписания и обратиться к президенту Российской Федерации Путину В.В. с ходатайством о присвоении городу Дальнереченску почетного звания Российской Федерации "Город воинской славы".

"Своевременная инициатива, мы только что отметили 74 годовщину Великой Победы, будет правильно увековечить память погибших в годы Великой Отечественной и в последних сражениях Второй мировой войны присвоением городу Дальнереченску почетного звания "Город воинской славы". Это важно и для патриотического воспитания", — сказал председатель комитета Джамбулат Текиев.

По решению комитета данный вопрос депутаты рассмотрят на очередном заседании Законодательного собрания 30 мая.

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