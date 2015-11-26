Все выплаты федеральным льготникам произведут после перехода на новый порядок

Расчет льготы на оплату услуг ЖКХ изменится в Приморье. Фото: Пресс-служба АПК

Расчет льготы на оплату ЖКУ сделают понятнее для приморцев, сообщили ИА PrimaMedia. Порядок меняется с 1 июня. Федеральные и краевые льготники, а это инвалиды и участники ВОВ, инвалиды, ветераны труда, труженики тыла и другие, станут получать выплату после оплаты квитанций, то есть без авансирования.

Необходимость изменений продиктована в связи с многочисленными обращениями граждан и общественных организаций.

Как рассказали в ведомстве, расчет льготы будет производиться после поступления в органы социальной защиты сведений о расходах граждан, понесенных на оплату ЖКУ, что упростит ее расчет и сделает доступной для понимания граждан.

"Ранее выплата рассчитывалась по нормативам ЖКУ или из фактических расходов предыдущего месяца и предоставлялась авансом на текущие расходы. При получении данных о реально понесенных расходах на оплату коммунальных квитанций производился перерасчет. В зависимости от факта, недоплаченные средства доплачивали, излишне выплаченные удерживались из текущих выплат. Безусловно, это не устраивало многих получателей", – комментируют специалисты.

Переход от авансирования к компенсации уже понесенных коммунальных расходов делает расчет компенсации более понятным. По мнению специалистов, отсутствие необходимости в перерасчетах за предыдущие периоды и, соответственно, удержаний – упрощает ее расчет.

В департаменте обращают внимание приморских льготников на тот факт, что в период перехода на новый порядок в июне и июле авансирования расходов на ЖКУ уже не будет.

"Фактически изменятся сроки предоставления льготы. Например, сведения об оплате за июнь поступят в органы социальной защиты в июле. На основании поступивших сведений будут сформированы выплатные документы на август 2019 года", – поясняют специалисты и подчеркивают: размер льготы за ЖКУ не изменится. Все положенные средства льготники получат полностью.

Окончательно перейти на новый порядок в социальном ведомстве рассчитывают за два месяца.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в настоящее время по такому принципу в рамках краевой госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края" льготу получают "дети войны", многодетные семьи, педагогические и медицинские работники сельской местности.