Ценность профобразования и богатство выбора в Приморье представят "В учительской"

Проект о жизни общеобразовательных школ и колледжей стартует на ИА PrimaMedia
В учительской
Общество 12:15
Ценность профобразования и богатство выбора в Приморье представят "В учительской". Фото: ИА PrimaMedia

Сфера образования в сегодняшней России – одна из самых динамичных: продолжающаяся реформа образовательных стандартов, переход на практикоориентированное обучение, увеличение числа профориентационных мероприятий в учебном календаре, техническое переоснащение школ, создание стимулов для молодых педагогов – все это происходит достаточно интенсивно и требует осмысления в поле общественного внимания.

Проект ИА PrimaMedia "В учительской" будет систематически информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи края. Также проект призван создать дополнительные стимулы для общественных инициатив, направленных на развитие систем образования, заинтересовать молодежь вопросами профориентации, показать общественную ценность профессии учителя и рабочих профессий, необходимых на рынке труда Приморья. В Приморском крае действительно есть широкий выбор направлений профессионального образования.

В рамках проекта "В учительской" будут опубликованы новости, фоторепортажи, видеосюжеты и интервью о профориентационных мероприятиях в Приморском крае, достижениях педагогов и учеников общеобразовательных школ и студентов. Цель цикла таких публикаций – дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании.

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